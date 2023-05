Uomini e Donne, Alessia Cammarota accusata da un hater di "tirarsela troppo". Lei risponde così!

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Alessia Cammarota, è in attesa del suo terzo figlio e tra i followers c'è qualcuno che l'ha accusata di tirarsela troppo. Vediamo cosa ha risposto lei!

Alessia Cammarota, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è in dolce attesa del suo terzo figlio dal marito Aldo Palmeri, tronista nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. L'influencer è stata attaccata da un hater e accusata di "tirarsela troppo".

Uomini e Donne, Alessia Cammarota e la risposta ironica all'attacco di un hater

L'ex corteggiatrice e il marito avevano annunciato la terza gravidanza qualche mese fa, appena entrati nel quinto mese: una decisione precauzionale, dovuta alla paura che anche questa piccola gioia potesse spezzarsi come era già successo a ottobre 2021, periodo in cui Cammarota, all'epoca in dolce attesa, aveva subito un aborto. I medici le avevano rivelato che sarebbe stato difficile per lei diventare nuovamente mamma, ma qualche mese fa, inaspettatamente, era arrivata la notizia di un nuovo arrivo in casa Palmeri-Cammarota, dopo Niccolò nato nel 2015 e Leonardo nel 2017. Anche il terzogenito sarà un maschietto, si chiamerà Mattia e la coppia è entusiasta di accoglierlo al più presto.

Molto attiva sui social, Alessia ha risposto ad alcune domande dei fan attraverso Instagram e si è ritrovata a fronteggiare anche l'attacco di un hater che l'ha accusata di tirarsela troppo, come se fosse l'unica donna incinta a dover portare avanti una gravidanza. Ma la risposta ironica di Alessia Cammarota non si è fatta attendere:

"Eh lo so, sono anni che me lo dicono, la prima volta che mi hanno accusato di tirarmela è stato forse alle elementari. Ma va'! Pensavo davvero di essere l'ultima donna sulla faccia della terra a procreare, non è tutto nelle mie mani? Non dipende tutto da me? Mannaggia"

