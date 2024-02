Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Vicinanza si lascia andare a un nuovo sfogo...

Anche oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne si inizia con il trono over e con Alessandro Vicinanza, che si siede al centro studio dopo essere uscito con Maura. Ma, l'interesse del cavaliere sembra ancora diretto a Roberta Di Padua...Discussioni tra il cavaliere, Roberta, Ida e Cristina. Spazio al trono over che vede alcune situazioni non procedere per il meglio, come tra Luciano e Ida, mentre tra Sabrina e Francesco va tutto a gonfie vele. Monologo finale di Alessandro, stanco di essere trattato male dalle donne con cui è uscito.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza: "Sono stanco di sentirmi chiamare pezzo di m****" [VIDEO]

Il cavaliere e la dama del trono over sembrano propensi a proseguire la conoscenza, ma incalzato dalla conduttrice del dating show Mediaset, Maria De Filippi, Vicinanza ammette di avere un interesse per Roberta Di Padua, che vorrebbe uscire ancora con lei, ma che lei non sembra propensa. La dama infastidita interviene e dichiara che non crede più a nulla di quello che lui dice e che anche i fatti hanno dimostrato che lui non ci tiene molto. Maura, di fronte alle parole del cavaliere e sollecitata da Gianni, si alza e ritorna a sedersi.

La discussione però si accende quando si intromette Cristina Tenuta: la dama rimprovera Alessandro per il suo comportamento e riapre una discussione con il cavaliere: tra loro volano stracci e la situazione peggiora quando Aurora Tropea porta un regalo per Cristina e la accusa di essere una persona arida, perché non ama gli animali. Anche Vicinanza ammette che è così e queste parole scatenano la furia di Cristina, che afferma che il cavaliere è falso e bugiardo. Scoppia l'ennesima discussione anche tra Ida e Alessandro, tanto che anche Mario Cursitore decide di intervenire: per il corteggiatore una tale passione anche nel litigare significa solo che c'è ancora qualcosa tra loro. Quando la tronista e il cavaliere negano che tra loro ci sia ancora qualcosa, il corteggiatore dichiara che non crede a nessuno di entrambi.

Il cavaliere cerca di spostare di nuovo l'attenzione su Roberta, chiedendole di nuovo di ballare insieme, ma quando la dama rifiuta, sia Tina sia Tinì cercano di invogliarla ad accettare. Dramma momentaneo di Beatriz che scoppia a piangere perché sente che si sta innamorando di Brando e che sente del dolore al pensiero che ora lui sia con Raffaella e vorrebbe andar via, visto che comunque non avrà occasione di rivederlo presto.

Ancora trono over con Luciano e Ida al centro studio: la dama ammette di essere molto presa e che ha paura di affezionarsi e quando il cavaliere accetta di far scendere una corteggiatrice per lui, si alza e lascia lo studio. Il cavaliere ammette di trovare la nuova arrivata, Claudia, molto gradevole, ma non è interessato e chiede di poter raggiungere Ida. Si siedono al centro studio Sabrina e Francesco, ma prima che la coppia possa raccontare come prosegue la loro frequentazione, tra Cristina e Alessandro si accende di nuovo la lite sempre sulla questione degli animali.

Sabrina dichiara intanto che lei è molto felice di continuare a conoscere Francesco e che potrebbe anche essere una persona di cui potrebbe innamorarsi, ma che spera che il cavaliere abbia pazienza e che non si riveli un fuoco di paglia. Dopo un ballo, Mario interviene nuovamente e continua a sostenere che tra Ida e Alessandro c'è ancora qualcosa e anche Roberta ammette che, anche se vede la tronista molto presa da Mario, è evidente che c'è qualcosa di irrisolto tra loro. Questo diventa occasione per Vicinanza per darsi a un nuovo monologo in cui ammette che pure se può aver sbagliato, è stanco di essere attaccato in questo modo dalle dame con cui è uscito. Roberta Di Padua interviene e gli consiglia di farsi un esame di coscienza più approfondito e che lei non vuole rischiare per qualcuno che ha ancora dei dubbi su di loro.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne