Uomini e Donne, dopo l'addio al programma arriva la romantica dedica di Ida per Alessandro: "Ogni volta che mi guardi..."

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare il programma per viversi la loro storia d'amore lontana dalle telecamere e sui social è subito arrivata la speciale dedica della dama bresciana.

Uomini e Donne: la prima dedica di Ida per Alessandro

Dopo diverse settimane di incertezze, dubbi e qualche motive (e immotivate) gelosie, è arrivato finalmente l'epilogo per la dama bresciana e il cavaliere campano che dopo aver trascorso alcuni giorni insieme, hanno deciso di lasciare il dating show di Canale 5. Ida e Alessandro si sono posizionati al centro dello studio dando il lieto annuncio. Poco dopo si sono concessi un ballo durante il quale sono apparsi emozionati e felici. La coppia si è concessa a tante dolci effusioni e cosi affiatati e felici i due protagonisti del trono over non erano apparsi mai.

Dopo la scelta, avvenuta agli inizi di Novembre, si mormorava già aria di crisi in quanto sui social non c'era traccia della coppia, nessuna romantica dedica o avvistamento dai fan. Oggi, poco dopo la puntata, Ida ha invece sorpreso tutti dando una eloquente risposta a tutti coloro che hanno nutrito dei dubbi.

La Platano ha condiviso tre immagini con Alessandro accompagnati da queste parole: "Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi" ha scritto la dama taggando il cavaliere campano il quale ha prontamente risposto "Sempre" accompagnato da un cuore e da un ranocchio che è il simbolo del loro amore.

Dopo la puntata, Ida e Alessandro si sono concessi un'intervista a Witty e hanno parlato della loro scelta:

"E' stata una settima vissuta con tante emozioni - ha dichiarato Alessandro - stamattina la prima cosa che ho detto è stata "io esco di lì" , non mi sentivo più nella posizione di stare davanti a lei in in maniera generica, io le ho detto ieri che mi sento il suo fidanzato. Quando sono sceso la prima volta per Ida, ho sempre avuto delle emozioni forti e sensazioni, che poi nel corso della nostra conoscenza non sono mai cambiate hanno preso semmai forme diverse. Quando sono tornato e l'ho visto ho detto questo giro me la gioco tutta perché me la devo vivere. Mi sento super innamorato. Ogni momento di difficolta l'abbiamo superato ridendo e andando avanti.

"Non mi stanco mai di stare con lui, ci sto veramente bene - ha proseguito Ida - Ci conosciamo davvero bene, sembra riduttiva la mia scelta dall'oggi all'indomani, non è cosi ho avuto modo di conoscerlo prima e anche ora, mi sento tanto apprezzata e considerata da Alessandro. Voglio viverlo appieno anche la distanza non mi fa paura. Io sono sicura delle emozioni che mi dai e crescono sempre di più."

