Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza ripensa a Ida Platano? La confessione shock

Alessandro Vicinanza fa nuove confessioni su Ida Platano, dopo la loro brusca rottura nello studio di Uomini e Donne.

Alessandro Vicinanza ha colpito il pubblico di Uomini e Donne, che si è schierato in maggioranza dalla sua parte dopo la rottura con Ida Platano. In studio, il cavaliere partenopeo sopporta attacchi di ogni genere e replica a tono, difendendo il proprio percorso e quella che ritiene essere stata una grande coerenza di sentimenti nei confronti della dama bresciana. Sebbene lei non perda occasione per tirarlo in ballo, Vicinanza si lascia andare ad una confessione dolcissima su Ida.

Uomini e Donne, Alessandro ammette: “Ida nel mio cuore”

L’ultima disavventura amorosa di Ida Platano ha creato scompiglio nello studio di Uomini e Donne. Dopo circa un mese di frequentazione, Alessandro Vicinanza ha messo in chiaro di non essere innamorato della dama bresciana ma di voler tempo per conoscerla meglio e scoprire se avrebbe potuto esserci futuro per loro, gettando Platano nello sconforto più totale. La dama, infatti, ha confidato di essere già molto avanti con i propri sentimenti e di non potersi accontentare di una relazione tiepida, soprattutto con un uomo che ha chiarito di volersi concentrare sulla carriera e sulla propria realizzazione personale prima di pensare alla vita di coppia.

Quando, dopo l’addio definitivo, Alessandro ha espresso il suo interesse per Federica Aversano, presto di nuovo in studio grazie a Maria De Filippi, è esploso lo scandalo e il cavaliere partenopeo è stato costretto a difendersi dagli attacchi, spesso e volentieri sferrati proprio da Platano. Nonostante ciò, Vicinanza ha raccontato al magazine del dating show di Maria De Filippi di portare la dama nel cuore. Alessandro ha intenzione di riprovarci con Ida? Al momento i due sono lontani anni luce e sembra impossibile un ritorno di fiamma, soprattutto ora che a Uomini e Donne è tornato Riccardo Guarnieri, catalizzando l’attenzione della sua ex fidanzata.

“Un uovo di Pasqua lo donerei a Ida, perché Pasqua è una festa di pace e il mio auguro è quello che tu possa trovare la serenità che cerchi e che mi malgrado non sono stato in grado di darle. Al di là di come sono andate le cose tra noi, non ho mai avuto intenzione di farle male e avrà sempre un posto nel mio cuore. Poi, ne regalerei uno a Gloria, la donna che non ha voluto mettersi in gioco. Le auguro che la Pasqua le dia la forza di vincere i pregiudizi”.

