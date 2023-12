Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza interessato a Cristina Tenuta, Roberta Di Padua: "Pazienza esaurita" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro Vicinanza ha palesato il suo interesse per Cristina Tenuta. Ecco come ha reagito Roberta Di Padua

Il primo segmento della puntata di Uomini e Donne di oggi è dedicato al trono over con Roberta Di Padua e alla situazione con Alessandro Vicinanza. Al centro studio una nuova discussione tra Alessio e Claudia, ma questa volta dovrebbe essere quella definitiva. Per Marco Viola scende una corteggiatrice, Serena, che decide di far restare.

Uomini e Donne, triangolo amoroso tra Alessandro Vicinanza, Roberta Di Padua e Cristina Tenuta

Roberta Di Padua racconta che, nonostante avesse deciso di chiudere con lui, alla fine dopo un ballo lei e Alessandro Vicinanza hanno deciso di risentirsi e hanno trascorso una giornata insieme a Salerno, ma quando ha scoperto a chi il cavaliere ha lasciato il numero ha rifiutato la proposta di trascorrere una giornata in spa, perché troppo intima. Maria De Filippi svela che la dama a cui Vicinanza ha lasciato il numero - rifiutato, tuttavia - è Cristina Tenuta: su di lei viene mostrato un momento pre-puntata, in cui la dama riceve da Vicinanza dei palloncini con un biglietto in cui il cavaliere le chiede di ripensarci e provare a conoscerlo meglio. Di fronte a questo gesto, tuttavia, Cristina ribadisce il suo rifiuto, in studio Roberta le chiede il motivo e Cristina svela che al di là della mancanza di interesse per il cavaliere, non vuole comunque mettersi in una situazione così complessa. Di Padua le dice che non deve farsi problemi per lei e tra le due c'è un piccolo momento di solidarietà femminile e rispetto reciproco.

Alessandro entra in studio e ammette che ha un forte interesse per Cristina, anche se la dama gli ribadisce di avere per lui solo una vaga curiosità, legata alle sue origini campane, ma alla fine il cavaliere le strappa un ballo, mentre Roberta preferisce risiedersi e appare molto triste dalla situazione. Anche Maria De Filippi sottolinea che Roberta ha tutto il diritto di essere la prima scelta e di non accontentarsi e sembra che Di Padua stia maturando una decisione molto importante.

Si continua ancora con il trono over con Alessio e Claudia: i due sono usciti per una cena chiarificatrice e dalle parole della dama sembrava che tutto procedesse per il meglio, ma quando Alessio le ha raccontato di voler uscire ancora con Manuela, la dama è stata molto ferita da questo atteggiamento e ci è rimasta male. Al suo ingresso, Alessio concorda - per la prima volta - con la versione di Claudia, ma il loro confronto viene interrotto da Vincenzo, cavaliere con cui Claudia era uscita una sola volta e che poi la dama aveva ghostato. Dal racconto del cavaliere è evidente che la dama lo ha solo usato ed è poi sparita senza dare spiegazioni. La loro litigata viene poi interrotta da Maria che chiede ad Alessio se è interessato a Claudia: la risposta del cavaliere, come al solito, inizia con un ampio giro ed emerge che il cavaliere non ha mai rivelato a Manuela, con cui stava uscendo, della cena con l'altra dama, che li definisce entrambi ridicoli per come si comportano. Si riaccende l'ennesima discussione che porta Gianni all'esasperazione: l'opinionista chiede la parola e dichiara di essere stanco di vedere queste dinamiche al centro studio e che ogni volta è sempre la stessa storia. Alessio dichiara di avere un sentimento per la dama e di aver sentito la sua mancanza, ma di non aver mai detto di voler continuare con lei, perché ci sono delle gravi problematiche tra loro che non possono essere ignorate. Di fronte a queste parole, Claudia concorda e si risiede al suo posto. Per Alessio scende una dama che vuole corteggiarlo, Giulia, 28 anni, ma il cavaliere la manda via, adducendo come scusa l'età, ma anche il carattere deciso della ragazza.

Al centro studio si siede Marco Viola, per il quale è scesa Serena, make-up artist di 35 anni della provincia di Bari, interessata a conoscerlo e il cavaliere accetta di farla restare. Dopo un ballo, Maria chiede a Roberta perché discuteva con Alessandro e la dama ammette che è stanca di questa situazione e che non vuole più tollerarla. Quando Gianni interviene in suo favore, Alessandro lo attacca, dandogli del maleducato.

