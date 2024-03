Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua parlano della loro prima notte insieme: "Imbarazzo bello.."

Gossip TV

L'ex coppia del trono over di Uomini e Donne, si è raccontata al magazine dedicato al programma.

I due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua si sono raccontati al magazine dedicato al programma, confessando come prosegue le loro storia d'amore lontano dalle telecamere del dating show.

Uomini e Donne, le prime parole di Alessandro a Roberta: "Finalmente sei mia, e io sono tuo"

"Finalmente sei mia, e io sono tuo". Queste sono state prime parole che Alessandro , ancora stordito e frastornato dai baci di Roberta e da quel ballo lento galeotto al centro dello studio, ha rivolto alla sua nuova ragazza una volta nel parcheggio degli studi Elios. Dopo certi giri immensi, il ritorno. Non sappiamo dove li porterà questa marea, se al largo o a riva... ma entrambi hanno la voglia di farsi travolgere, di prendere quello che arriva senza troppe paure.

D'altronde, chi lo avrebbe mai detto: con Roberta più che una parentesi sembrava una lontana bolla di sapone. e invece in realtà era un piccolo fuoco, che in poche settimane si è riacceso. Tra tira e molla, ripensamenti, rimpianti, piccole ripicche, abbandoni e ritorni, Alessandro e Roberta hanno scoperto di appartenersi mentre erano lontani. Non si sono visti, non sono usciti, non hanno avuto contatti fisici. Quel bacio prima dell'uscita dallo studio è stato quasi una prima volta. Tra loro una grande scommessa: hanno lasciato il programma titubanti ma oggi - una manciata di giorni dopo - si dichiarano felici, e si vedono in continuazione. La (non) distanza li aiuta: un'ora e dieci di macchina e lui arriva da lei.

"Quando siamo usciti ha abbracciato fortissimo e mi ha detto "Finalmente sei mia, e io sono tuo" ha raccontato l'ex dama di Cassino a Uomini e Donne Magazine.

"Siamo andati in un albergo famoso, in via Veneto" ha spiegato Alessandro "Siamo usciti di lì, si, per una cena veloce. Poi siamo tornati".



"C'era imbarazzo, poi ci siamo sciolti, è stato carino, affettuoso, mi è stato sempre vicino e mi ha detto tante cose belle, " ha spiegato Roberta, "un imbarazzo bello" ha puntualizzato lui.

Ora che questa relazione è entrata nella quotidianità la coppia sceglie spesso, anche in settimana, di condividere una tavola piacevole, un buon bicchiere e qualche coccola nelle ore in cui il sole e più alto; in altre parole, la mattina l'attesa aumenta il desiderio, e il pomeriggio rasserena le ore di lavoro. Sono ancora in una fase iniziale, tanto che Roberta non ha ancora presentato il suo fidanzato al figlio nato dal precedente matrimonio.

"Prima devo conoscerlo io e voglio andare avanti piano, a piccoli passi. La cosa è in divenire. Poi se e quando sarà il momento lo decideremo insieme, ma ora la vedo prematura come cosa"

"Lei mi tiene testa" ha raccontato Alessandro, "ha un carattere molto forte. lo non voglio sposarmi e Roberta neanche... però mai dire mai!" ha dichiarato Vicinanza. "Sul discorso bambini... c'è stato un momento della vita in cui li avrei voluti, ma poi non più perché mi sentivo appagato cosi. Questo non significa che. insomma, non lo cerco ma se un giorno arrivasse sarei l'uomo più felice del mondo".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .