Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza conferma di aver litigato con Ida Platano

Alessandro Vicinanza ha voluto chiarire con un post su Instagram cosa sta succedendo con Ida Platano, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne con cui è fidanzato da diversi mesi.

Uominie Donne, Alessandro e Ida: "L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia"

Ida e Alessandro hanno deciso di uscire insieme dal dating show di Canale 5 nel novembre scorso apparando sempre uniti e innamorati. Nonostante ciò, da ormai diverse settimane si vociferava una crisi tra loro, testimoniata anche dai pochi momenti vissuti insieme mentre erano soliti postare dediche e foto della loro quotidianità vissuta insieme.

Oggi, Alessandro, ha rotto il silenzio postando alcune foto e video insieme ad Ida con la quale sta trascorrendo una vacanza a Capri.

L'ex cavaliere campano ha confermato di aver vissuto qualche momento difficile ma che insieme lo hanno superato.

"In 2 è tutto lì. Si ama in 2. Si litiga in 2. Si ha voglia in 2. Ci si ritrova in 2. Love you" ha scritto Vicinanza su Instagram. Alla dedica, Ida ha replicato: "L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia". Alessandro ha poi condiviso una serie di foto e video con Ida sulla spiaggia dell'Isola partenopea, tra sorrisi, calici di vino e un romantico tramonto.

