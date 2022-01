Uomini e Donne, Alessandro Verdolini su Andrea Nicole Conte: "Forse l'ho idealizzata"

Gossip TV

Lo sfogo di Alessandro dopo la scelta di Andrea Nicole a Uomini e Donne.

Andrea Nicole Conte ha deciso di concludere il suo percorso a Uomini e Donne insieme a Ciprian preferendolo ad Alessandro Verdolini. Intervistato dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, l'ex corteggiatore è tornato a parlare della scelta della tronista non nascondendo la sua delusione.

Alessandro Verdolini rompe il silenzio dopo la scelta di Andrea Nicole Conte

"La delusione l'ho superata. A distanza di settimane, però, mi capita di ripensare al percorso che ho fatto perché nel rapporto con Andrea Nicole ci avevo investito molto" ha confessato Alessandro al magazine di Uomini e Donne "L'essere arrabbiato con lei, paradossalmente mi ha aiutato ad andare avanti. Se mi sono ricreduto su di lei? Si".

L'ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne ha continuato spiegando: "Tenevo molto a lei. Il suo comportamento me l'ha fatta cadere [...] Forse l'avevo idealizzata. Non cambierei nulla, però, del mio percorso perché sono sempre stato me stesso. Darei più ascolto a mio padre, che aveva percepito la non totale trasparenza di Andrea Nicole nei miei confronti".

A proposito di Roberta Ilaria Giusti, Verdolini ha commentato la sua scelta affermando: "Sono davvero contento che Samuele sia stato la scelta di Roberta; so che ci teneva tantissimo ed era spaventato perché la vedeva vicino a Luca. Roberta l'ho trovata sempre sincera nei confronti di Luca e Samuele".

