Uomini e Donne, Alessandro Murgia e quel dettaglio social sulla figlia di Vittoria Deganello

Gossip TV

Il calciatore Alessandro Murgia ha avuto una figlia dall'ex volto di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, ed è spuntato un particolare sui social che sta facendo parlare i fan. Ecco cosa è successo.

Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il 30 marzo è diventata mamma della piccola Ginevra, nata da un flirt estivo con Alessandro Murgia, calciatore e fratello dell'ex gieffina Nicole Murgia.

Uomini e Donne, Alessandro Murgia e il dettaglio social sulla piccola Ginevra

La storia tra i due è terminata in maniera abbastanza brusca e l'intera gravidanza della Deganello è trascorsa da futura mamma single, senza alcun aiuto da parte della famiglia dell'ex compagno. Deganello e Nicole Murgia sono anche state protagoniste di diversi sconti social, nei quali Deganello ha accusato la gieffina e la sua famiglia di non volersi prendere responsabilità verso la futura bambina.

Dopo la nascita della piccola Ginevra, sui social molti hanno criticato Nicole Murgia per l'assenza di dichiarazioni per la nascita della piccola, ma l'ex giefffina aveva dichiarato che era ovvio che il padre della bambina avrebbe riconosciuto la piccola e che si trattava di questioni molto delicate, di cui era meglio non parlare sui social. Oggi, come riportato in anteprima da Isa & Chia, a quanto sembra sui social è apparso un dettaglio importante che conferma che Alessandro Murgia ha riconosciuto la piccola, aggiungendo il suo nome a quelli dei figli avuti dalla moglie Eleonora Mazzarini nella sua bio di Instagram, dove ora si legge:

"Papà di Dea, Niccolò e Ginevra"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne