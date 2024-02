Uomini e Donne, Alessandro e Roberta ancora al centro studio: Maria De Filippi li "spinge" a uscire dal programma [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, l'ennesimo confronto tra i Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua spinge Maria De Filippi a intervenire: è arrivato il momento che lascino il programma?

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il trono over e con Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza al centro studio. L'ingresso in studio di Ernesto Russo porta una ventata di buonumore nel parterre femminile. La discussione tra Alessandro e Roberta continua per tutta la puntata.

Uomini e Donne, Alessandro e Roberta ancora al centro studio: Maria De Filippi li "spinge" a lasciare il programma [VIDEO]

La conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, nota che Roberta ha ballato con un nuovo cavaliere, Gianluca, e poi le chiede di sedersi al centro studio, perché deve far vedere un video del post puntata, in cui Alessandro aveva ammesso di aver sempre avuto un legame con la dama. I due si vedono nei corridoi del backstage e se ne dicono di tutti i colori. Il cavaliere e la dama litigano furiosamente, con il primo che chiede se pensa di essere stata solo uno sfizio nei suoi confronti. La rabbia e la furia che ci sono tra di loro non passano inosservate e denotano che l'interesse non è scemato da parte di nessuno dei due. In studio, Roberta svela che il cavaliere l'ha cercata e che dopo un iniziale rifiuto hanno iniziato a sentirsi con lunghe chiamate e che lui le ha detto anche parole molto importanti. Ma, non sa cosa pensare, né si fida di lui e lo ripete anche quando Alessandro scende al centro studio.

Il cavaliere, stupendo tutti, dichiara che non ha intenzione di fermarsi con lei, ma che non vuole risultare molesto, perciò, non ha intenzione di conoscere nessuna nuova dama e aspetterà seduto nel parterre maschile che sia lei a decidere cosa fare. Quando Maria svela che ci sono delle dame per lui, il cavaliere rifiuta di farle scendere, mentre Roberta accetta di conoscere un nuovo corteggiatore, Daniele, anche se poi lo manda via e chiede di lasciare il numero a Gianluca, con cui ha ballato e chiacchierato prima. Dopo il ballo, Maria chiede ad Alessandro da quando ha scoperto questo "amore" per Roberta, ma il cavaliere specifica subito che non ha mai parlato di amore, ma che voleva dire solo che avrebbe voluto frequentarla.

Quando la dama ribatte che non si fida di nulla di ciò che lui dice, il cavaliere si inalbera e le dice che allora non le cambia se lui la chiama o meno, ma Maria interviene ancora e dà ragione alla dama, perché Roberta ha già dato prova di volerlo aspettare e che lui dovrebbe essere molto onesto con lei e quando Alessandro le dice, invece, solo che vuole frequentarla in esclusiva, dopo tutto ciò che c'è stato, è normale che non ci creda. Alessandro svela anche che le ha chiesto di uscire fuori dal programma, ma anche questa uscita suscita perplessità, perché sulla base di cosa dovrebbero uscire dal programma? Perché Alessandro non ha alcun sentimento, da come dichiara. Ma, il cavaliere afferma anche che ha un trasporto per Roberta e anche qui la conduttrice lo bacchetta di non essere chiaro e che la mattina alla redazione aveva detto solo di volerle dare l'esclusiva, non di uscire dal programma. La discussione si anima e persino Cristina Tenuta gli consiglia di non mollare la presa con Roberta, perché ha rifiutato di frequentare varie donne per la dama.

A sorpresa, Maria De Filippi annuncia il ritorno di Ernesto Russo nel parterre maschile: l'ex corteggiatore di Ida Platano ha deciso di tornare in trasmissione e mettersi in gioco, come afferma lui stesso. Il suo arrivo risollega l'umore del parterre femminile di Uomini e Donne e tutti sembrano sinceramente felici di rivederlo. Il cavaliere chiede poi di ballare con Aurora Tropea, perché quando ha lasciato il programma non ha avuto modo di salutarla e ringraziarla per i suoi apprezzamenti. Ernesto ammette poi di trovare interessanti varie dame, come Barbara, Asmaa, Tiziana, Maura e questa lista scatena l'intervento di Mario, che accusa il cavaliere di essere poco serio, ma viene rapidamente zittito da Tina Cipollari.

Dopo un ballo, Maria nota la tristezza di Roberta e le chiede perché sta così: la dama le dice che non sa cosa pensare della situazione con Alessandro e che non sente più lo stesso trasporto per il cavaliere. Roberta dichiara che vuole un uomo che la desideri per davvero, non qualcuno che le dia sicurezze e che quando ha deciso di lasciare il programma si stava innamorando del cavaliere. Il cavaliere chiede di ballare con lei e dopo alcune rimostranza, la dama accetta di ballare con Alessandro. Dopo il ballo, però, la dama è ancora poco convinta e Maria interviene a cercare di chiarire la situazione tra i due e chiede al cavaliere perché non pensa di non dare sicurezze alla dama e uscire con lei fuori dal programma. La conduttrice gli fa notare che deve cercare di rassicurarla sul suo interesse e che se vuole uscire non deve porre la cosa come una domanda. Roberta legge il lungo messaggio che il cavaliere le ha inviato

