Uomini e Donne, a sorpresa torna Karina Cascella? ''Tante cose da dire a...''

Gossip TV

Karina Cascella confida di sentire la mancanza di Uomini e Donne. Maria De Filippi le offre la poltrona di opinionista?

Dopo aver trascorso anni nel ruolo di opinionista di Uomini e Donne, e nei salotti televisivi di Canale 5, Karina Cascella si è allontana dal mondo del piccolo schermo ma non per questo ha perso fan. Su Instagram, infatti, Karina è seguitissima e rivela ai suoi followers più affezionati che tornerebbe volentieri nel dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Karina Cascella pronta a tornare in studio

Sono passati diversi anni da quando Karina Cascella ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, inserendosi poi nei salotti televisivi di Canale 5 fino a lasciar perdere il mondo del piccolo schermo durante la pandemia, per assicurarsi che la salute dei suoi cari venisse prima di tutto. Karina è amatissima su Instagram, dove si mostra durante i suoi viaggi o le cene con amici e familiari, e dove viene spesso interpellata dai fan. Rispondendo a qualche domanda sulla sua avventura a Uomini e Donne, Karina ha confidato che tornerebbe molto volentieri nel cast del dating show di Maria De Filippi.

“A Uomini e Donne tornerei anche domani. È stata la mia prima “casa” e mi divertirei da morire. Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni… specie del trono over”.

Cascella non ha specificato a quali protagonisti del Trono Over darebbe una bella lezione, ma possiamo teorizzare che siano i più chiacchierati dell’ultima edizione, come Ida Platano e Riccardo Guarnieri, oppure la coppia formata da Pinuccia e Alessandro Rausa che ancora si frequentano. Mentre Uomini e Donne rimane per Karina la prima casa, il Grande Fratello Vip è un’opzione che non prenderebbe mai in considerazione. La tensione di convivere con persone che non si conoscono, infatti, potrebbe Cascella a discutere animatamente, come confessa lei stessa, e per questo non è un’opzione che al momento le fa gola.

Scopri le ultime news su