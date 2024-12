Gossip TV

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori del loro primo figlio: con un tenero post su Instagram la coppia ha rivelato ai fan della nascita del piccolo Enea.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori del piccolo Enea: con un tenero post sui rispettivi profili social, il cantante e l'influencer hanno annunciato la nascita del loro primogenito. Immediate le reazioni entusiaste dei fan della coppia, che hanno inondato di affetto i due neo genitori.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori: benvenuto, Enea!

Di recente, la coppia si era trasferita a New York per trascorrere nella Grande Mela i restanti mesi della gravidanza di Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante. Nei giorni scorsi, Ultimo e Jacqueline sono stati raggiunti anche dalla sorella dell'influencer, Rebecca Jewels Manenti e dalla madre del cantautore.

La gravidanza è stata annunciata da Ultimo durante il concerto finale che ha chiuso il suo tour, il 24 giugno all'Olimpico a Roma. Dopo settimane di rumors, Jacqueline e Ultimo hanno confermato che sarebbero diventati genitori: il cantante ha dedicato alla compagna, che è salita sul palco con lui, la canzone Quel filo che ci unisce, e ha baciato teneramente il pancione dell'influencer. Nei giorni scorsi, inoltre, Ultimo ha pubblicato il suo nuovo brano, La parte migliore di me, dedicandola al figlio e confermando che il nome scelto per il piccolo era Enea.

A spoilerare, inavvertitamente, il nome del bambino era stato Antonello Venditti, ospite di Mara Venier, qualche settimana fa, quando aveva rivolto i suoi migliori auguri alla coppia di futuri genitori. Ancora nessun commento invece da Heather Parisi, madre di Jacqueline, che nei primi mesi della gestazione della figlia è stata accusata di essersi disinteressata alla nascita del futuro nipotino, a causa di alcune dichiarazioni di Jacqueline su di lei e sul rapporto con i figli.

A Verissimo, la showgirl aveva smentito categoricamente qualsiasi attrito con la figlia, dichiarando che si trattava delle solite fake news messe in giro dalla stampa e dai gossippari della rete.

Il post che annuncia la nascita di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo: è nato il piccolo Enea

Oggi, 1° dicembre, Jacqueline e Ultimo hanno annunciato la nascita del loro piccolo Enea: sui social, il cantante ha postato una tenera immagine dell'impronta dei piedini del bambino, scrivendo emozionato "La direzione perfetta per non perdermi più, benevenuto picoletto". La frase è anche parte del testo della sua ultima canzone, La parte migliore di me, che il cantante ha dedicato al figlio e che è stata rilasciata qualche giorno fa.

Il nome del piccolo era stato inizialmente tenuto segreto: infatti, durante un party per il gender reveal, in estate, Jacqueline e Ultimo ne avevano svelato solo l'iniziale, la E.

Quando la coppia ha confermato la notizia della gravidanza, sul palco dell'Olimpico a Roma, il cantante aveva rivelato: "Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, una cosa: la parola famiglia. L'ho imparata da voi".

