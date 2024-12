Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo, dopo il Parto la decisione controcorrente!

Gossip TV

Dopo la nascita del figlio Enea, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo hanno preso una decisione nettamente controcorrente sul loro bambino. Ecco i dettagli.

Circa due settimane fa, Ultimo e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo hanno accolto il loro primogenito Enea. Il cantante romano ha dedicato al figlio un brano da pelle d’oca ma nessuno dei due ha voluto poi condividere sui social neppure un particolare del bebè. Una scelta saggia, ma decisamente in controtendenza, che per assurdo scontenta i fan. Ecco cosa succede.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono diventati genitori

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo ha tenuto i fan del cantante romano con il fiato sospeso. La coppia è giovane, bella, genuina e il loro amore è unico e solido, tanto da decidere di fare un passo avanti e allargare la famiglia. Per annunciare la gravidanza, Ultimo ha scelto il suo palco, il luogo dove si sente a casa e sa esprimersi al meglio, e i fan sono esplosi di gioia alla notizia così come molti personaggi del mondo Vip che si sono affrettati a congratularsi con la coppia. Jacqueline ha voluto che il suo primo figlio nascesse in America, così come era stato per lei, e così gli ultimi mesi di gravidanza sono trascorsi a New York tra risate, grandi progetti e quella paura naturale che viene ai genitori quando si rendono conto che non saranno mai più soli.

Due settimane fa, poi, Ultimo ha annunciato la nascita del figlio con una foto pubblicata sul profilo Instagram seguito da 3,9 milioni di fan, pubblicando lo scatto dell’impronta dei piedini del primogenito Enea. Per lui, poi, ha scritto il toccante brano “La parte migliore di me” che, neppure a dirlo, è schizzato ai vertici delle classifiche e ha emozionato moltissimo chi segue il romano e la sua compagna sin dagli albori della loro conoscenza. Ma dopo questo, il silenzio totale. Jacqueline ha deciso di non scrivere proprio nulla sulla sua pagina Instagram, mentre Ultimo si è concentrato sulla musica e sulle date del tour negli stadi che continuano a registrare sold out. Una scelta molto diversa da quella della maggior parte dei loro colleghi che, pur essendo saggia, sta scontentando i fan. Ecco perché.

Ultimo e Jacqueline, la decisione sul figlio Enea stupisce

Abituati ad un momento storico in cui l’esposizione mediatica e social è predominante, appare strana e insolita la scelta di Ultimo e della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo di non condividere su Instagram momenti della loro quotidianità con i fan, nonostante siano entrambi seguiti da tantissimi followers. Enea verrà tenuto, almeno per il momento, lontano dal mondo del web e questa per noi è una decisione saggia e sana, ma in molti sono rimasti stupiti dato che i Vip non fanno mai o quasi questo tipo di ragionamento, se non per tenere nascosti i figli in vista di interviste o speciali per presentare il bebè al mondo. Del resto abbiamo come esempio quello di Chiara Ferragni e Fedez che hanno documentato veramente tutto dei figli, fino al momento della separazione quando hanno dovuto smettere di pubblicare i volti dei bambini su Instagram, ma anche di tante altre star che hanno dato una visione distorta della maternità con picchi di perfezione post-parto che hanno rischiato di mettere in crisi diverse neomamme. Quindi non c’è da stupirsi se questa scelta appaia in qualche modo strana ai più, ma è uno spunto per riflettere su quanto la nostra vita possa essere perfetta anche lontano dai social.