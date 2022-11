Tu si que vales, tutte le anticipazioni sui finalisti di stasera sabato 19 novembre

Gossip TV

Tu si que vales sta per giungere al termine, perciò facciamo il punto si chi è arrivato in finale, per questa sera, sabato 19 novembre. Ecco cosa sappiamo.

Questa sera sabato 19 novembre andrà in onda la finale di Tu si que vales, programma di Canale 5 che andrà in onda alle 21.25. Scopriamo tutti i finalisti e le anticipazioni della finale di questa sera.

Tu si que vales, le anticipazioni sulla finale di stasera

Questa edizione, la nona, è stata tra le più apprezzate dal pubblico, tanto che confermarsi un autentico successo per la rete Mediaset. Per la finale di questa sera sono previsti ospiti, come i vincitori delle gare di canto e ballo di Amici, che si esibiranno di fronte alla giuria. A vincere la gara di canto è stato Aaron, che canterà il suo inedito, mentre a ballare alla finale di Tu Si Que Vales sarà Gianmarco per i ballerini.

I finalisti di questa nona edizione che si contenderanno il montepremi di 100 mila euro sono Antonietta Messina; Daniel K, Die Mobiles, Diego Castaldi, Erika Lemay, Fiammetta e Francesca; James, Marco Mingardi, Muy Moi, Phuoc Anh Duong, Stefanny and Yeremy; i The Lads, Trygve WakenShaw e Yelizaveta Krutikova.

A giudicare le loro esibizioni, la nota giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, accompagnati da Sabrina Ferilli, come rappresentante della giuria popolare.

Saranno, ovviamente, presenti anche i conduttori: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara.

Chi vincerà questa sera la finale di Tu si que vales? Non ci resta che scoprirlo insieme, questa sera su Canale 5 alle 21.25.

Scopri le ultime news su Tu si que vales