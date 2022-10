Tu si que vales, Tina Cipollari e la sua misteriosa assenza dal programma

Gossip TV

Ha scatenato domande e curiosità l'assenza di Tina Cipollari alla puntata di ieri sera di Tu si que vales. Perché l'opinionista di Uomini e Donne non era presente? Ecco tutta la verità.

Tutto era pronto per l'ospitata di Tina Cipollari a Tu si que vales per la puntata di sabato 29 ottobre. Peccato, però, che qualcosa non sia andato come previsto.

Tina Cipollari, perché non era a Tu si que vales?

L'annuncio che l'opinionista di Uomini e Donne avrebbe partecipato come ospite al talent show di Canale 5 era stato dato la settimana scorsa e nel corso di questi giorni più volte era stata data per certa la presenza di Tina Cipollari.

Curiosamente, il pubblico ha potuto assistere alle immagini del backstage del programma, andate in onda ieri sera, in cui si vedeva chiaramente Tina Cipollari assistere alle esibizioni da dietro le quinte. Come è possibile che non vi abbia preso parte come guest star? .

Cipollari avrebbe dovuto presentare il suo nuovo libro, Piume di struzzo, com'è accaduto la settimana scorsa a Verissimo. Nel corso della settimana erano stati anche pubblicati vari video sui social che confermavano la sua pressenza.

Il pubblico ha atteso fino all'1 di notte, ora in cui la puntata di Tu si que vales è terminata, per veder entrare in scena l'opinionista, ma alla fine è rimasto deluso.

A far luce sul mistero ci ha pensato un video, pubblicato sui canali social del programma, in cui si mostra uno scatto di ira da parte di Tina Cipollari che esclama:

"Penso che sto per entrare. O entro, o vado a casa. Decidete voi!"

Chissà che ulteriori indizi o dichiarazioni non arrivino nel corso dei prossimi giorni.

