Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli commenta il rumors sull'arrivo di Luciana Littizzetto nella prossima edizione

Gossip TV

Alcuni rumors vogliono Luciana Littizzetto a Tu Sì Que Vales l'anno prossimo. Ecco cosa ne pensa Sabrina Ferilli.

Secondo Dagospia, Luciana Littizzetto farà parte del cast della prossima edizione di Tu Sì Que Vales: la comica e attrice dovrebbe ricoprire il ruolo di giudice, al posto di Teo Mammuccari.

Tu Sì Que Vales, Sabrina Ferilli sull'arrivo di Luciana Littizzetto nel cast

Da quanto si legge sul sito di gossip, infatti, dopo il licenziamento insieme a Fabio Fazio dalla Rai, Littizzetto potrebbe passare a Mediaset e unirsi al cast del talent show di Canale5, prendendo il posto di Teo Mammuccari, al momento, unico tra i giudici ad aver abbandonato il progetto. Confermati invece Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. L'attrice Sabrina Ferilli, storica amica della conduttrice di Canale5, ha deciso di commentare i rumors dell'arrivo di Luciana Littizzetto.

Ferilli, che è parte del programma da alcuni anni a questa parte, ha involontariamente confermato questo rumors, con un commento sotto un post della pagina Instagram Trash Italiano che riportava il gossip di Luciana Littizzetto a Tu Sì Que Vales:

"Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei"!

Con questa battuta, Ferilli ha voluto far riferimento a Giovannino, la mascotte del programma, interpretata a Giovanni Iovino e che svolge la parte di disturbatore. Per scoprire se davvero Littizzetto sarà parte del programma, non ci resta che attendere l'autunno.