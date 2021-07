Tu si que vales: malore per Belen Rodriguez durante le registrazioni del programma, ecco cosa è successo

Gossip TV

La Rodriguez confessa: "Mi hanno dovuto fare tre flebo".

Paura per Belen Rodriguez a Tu sì que vales. La bella modella argentina è stata costretta a fermarsi e interrompere le riprese della nuova edizione del programma di Canale 5 a causa di un malore.

Paura per Belen Rodriguez, registrazioni di Tu sì que vales sospese

Belen si è sentita male durante le ultime registrazioni di Tu sì que vales. Niente di grave fortunatamente per la conduttrice argentina che è stata costretta a sottoporsi subito a un controllo medico. A rivelarlo è la diretta interessata sui social: "Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo, perché era disidrata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu si que vales".

Riferendosi poi alla piccola Luna Marì, Belen ha dichiarato: "Ma ora sono con lei e tutto mi passa [...] Domani se sto meglio torno a lavoro". Le riprese di Tu sì que vales, quindi, al momento sono state sospese anche se la modella spera di tornare presto a lavorare.

Ricordiamo che la nuova edizione di Tu sì que vales, con Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, dovrebbe partire il prossimo sabato 18 settembre 2021 su Canale 5. Il cast è stato totalmente confermato e quindi alla conduzione ritroveremo Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara insieme a Belen appunto.

