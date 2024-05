Tu Si Que Vales, "Giulia Stabile sostituita da un ex corteggiatrice di Uomini e Donne", l'indiscrezione

Gossip TV

Secondo il settimanale Di Più Tv, la ballerina Giulia Stabile, che ha affiancato Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni nella conduzione, potrebbe lasciare il suo ruolo.

Celebre talent show Tu Si Que Vales farà il suo ritorno in autunno 2024, continuando a essere uno dei programmi di punta organizzati da Maria De Filippi. Dopo aver ottenuto ascolti record nelle stagioni passate, il programma si prepara a competere nuovamente con "Ballando con le Stelle". Tuttavia, si prevede un'importante novità nel cast.

Tu si Que Vales, arriva Giulia De Lellis alla conduzione?

Secondo il settimanale Di Più Tv, Giulia Stabile, che ha affiancato Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni nella conduzione, potrebbe lasciare il suo ruolo per dedicarsi completamente alla danza. La giovane ballerina starebbe infatti lavorando a un ambizioso progetto teatrale che richiede tutta la sua attenzione, spingendola così a salutare il talent show. Maria De Filippi è già al corrente della possibile uscita di Giulia e sta pensando a una sostituta. La principale candidata è Giulia De Lellis, una figura ben nota al pubblico televisivo lanciata nel mondo dello spettacolo da Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice. L'influencer, originaria di Pomezia, ha già accumulato diverse esperienze in televisione e la sua presenza garantirebbe una buona sintonia professionale con il resto del team.

Per quanto riguarda il resto del cast, non sono previsti altri cambiamenti significativi. I giudici Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi torneranno a valutare le esibizioni dei concorrenti. Anche Luciana Littizzetto, che ha sostituito Teo Mammucari nella scorsa stagione, dovrebbe essere confermata. Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni continueranno a essere parte integrante del programma.

L'unico elemento che potrebbe subire una variazione è la terza figura della conduzione, che già aveva visto un cambiamento nella scorsa stagione quando Belen Rodriguez si era ritirata per motivi personali. La scelta di Giulia De Lellis come possibile nuova conduttrice sembra essere una soluzione ideale per mantenere alto il livello del programma e garantire continuità e successo. In conclusione, mentre "Tu Si Que Vales" si prepara per la nuova stagione, il pubblico può aspettarsi grandi esibizioni, giudizi appassionati e, forse, un volto nuovo nella conduzione. Il talent show si conferma come una delle principali attrazioni televisive, pronto a stupire e intrattenere ancora una volta.