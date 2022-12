Totti e Noemi, tris di regali costosi per il primo Natale della coppia

Gossip TV

Sono trapelate le prime indiscrezioni sui costosi regali che Francesco Totti avrebbe preso alla nuova compagna, Noemi Bocchi. Vediamoli insieme

Per il primo Natale insieme, Francesco Totti non ha badato a spese per la nuova compagna, Noemi Bocchi. Trascorreranno le feste nella nuova casa situata a Roma Nord, in un lussuoso attico, insieme agli amici e ai figli del calciatore. Non hanno scalfito l'atmosfera natalizia neppure le pesanti accuse lanciate dall'ex marito della flower designer. Accuse che dipingevano Noemi Bocchi come un'arrampicatrice sociale. E, forse, anche per dimsotrarle invece quanto si fidi di lei, il calciatore le ha preso un regalo di Natale con i fiocchi.

Tris di regali per Noemi Bocchi da parte di Francesco Totti

Anzi, forse, dovremmo parlare di regali, al plurale, dato che per la nuova compagna, Totti ha pensato bene di esagerare e, dalle ultime indiscrezioni, sarebbero 3 i doni che troverà sotto l'albero Noemi. Sui primi due regali, in realtà, ci sono già state indiscrezioni: uno è il costoso anello che la flower designer ha sfoggiato ai Global Soccer Awards a Dubai, durante la prima uscita pubblica come coppia nell'ambiente lavorativo di Totti.

L'anello che indossava è formato da una pietra a cuore con diversi diamanti, dal valore di 300mila euro. I rumors riferiscono che l'avrebbe acquistato nella stessa gioielleria dove era solito prendere i regali per l'ex moglie Ilary Blasi.

Il secondo regalo dovrebbe essere la macchina sportiva in cui ultimamente Noemi è stata paparazzata, dal valore di oltre 50000 euro, un'auto elettrica di ultima uscita e che avrebbe fatto invidia a molti. L'ultimo regalo è stato, invece, rivelato da Nuovo, nell'ultimo numero: si tratta di Simba, il cucciolo di bulldog francese che la compagna del calciatore teneva in braccio, in uscita da una clinica veterinaria.

Ovviamente, anche qui, si tratta di un regalo alquanto costoso, la razza di bulldog francesi può arrivare a costare fino a 3000 euro. Decisamente, il Natale della flower designer non poteva essere più "ricco".