Torna Battiti Live: Ecco i nomi dei 100 cantanti che saliranno sul palco

Battiti Live anche quest'anno farà salire sul suo palcoscenico gli artisti più amati. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Battiti Live: I nomi dei 100 cantanti che si esibiranno

Torna Battiti Live! La prossima settimana, come sempre in Puglia, avrà luogo l'evento musicale condotto da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. Gli appuntamenti saranno ben sedici, e faranno da scenario ben tredici città pugliesi - come ad esempio Bari, Taranto e Gallipoli -.

Battiti Live anche quest'anno andrà in onda su Italia 1 in prime time, e proprio in questi giorni gli organizzatori dell'evento hanno già pubblicato la lista dei cento artisti che si esibiranno sul loro palcoscenico. Tra i tanti spiccano i nome degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi, dell'ultima edizione e di quelle precedenti. Ecco chi ci sarà:

Aaron, Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alborosie, Alfa, Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava; Baby K, Bais, Benji, Berna, Bob Sinclar, Boomdabash, Bresh; Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose; Dara, Dargen D’Amico, Diodato; Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma Marrone, Enula, Ernia; Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta, Federico Rossi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma.

E per finire: Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè; Il Pagante, Irama; Lda, Leo Gassmann, Levante, Lolita, Lp, Luigi Strangis; Madame, Mara Sattei, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Matteo Romano, Mecna, Mr.Rain; Negramaro, Nek; Ofenbach, Orietta Berti; Paola & Chiara, Piccolo G, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari; Quinze e Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Rose Villain; Sangiovanni, Shade, Sophie and The Giants, Svea; Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe; Valentina Parisse, Wax e Wayne.