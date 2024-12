Tony Effe escluso dal Concerto di Capodanno a Roma: Giulia De Lellis insorge!

Gossip TV

Giulia De Lellis non ci sta e difende a spada tratta il suo fidanzato, dopo gli attacchi e l’esclusione dal concerto di Capodanno a Roma, a causa dei suoi testi considerati misogini e violenti.

Negli ultimi giorni è scoppiato un putiferio quando Tony Effe è stato annunciato tra i cantanti sul palco del Concerto di Capodanno a Roma. Alcune consigliere comunali hanno chiesto l’esclusione del rapper a causa dei testi delle sue canzoni, considerati violenti e misogini e sembra che l’artista sia stato invitato a ritirarsi. Mentre lui rilancia con un Capodanno tutto con la sua musica, Giulia De Lellis insorge su Instagram e difende apertamente il suo nuovo fidanzato.

Tony Effe al Concerto di Capodanno a Roma?

In occasione di uno degli eventi più attesi dall’anno nella Capitale ovvero il concerto di Capodanno nel cuore di Roma, è stata annunciata anche la presenza di Tony Effe sul palco. Il rapper è uno dei più famosi del momento, sull’onda del successo grazie al suo album “Icon” ma anche grazie al gossip che si è abilmente costruito attorno, tra il dissing con Fedez e la nuova relazione con Giulia De Lellis. Ma non è tutto. Tony Effe sarà anche tra i cantanti Big della nuova edizione del Festival di Sanremo, e questo ha portato a non poche polemiche scatenando immediatamente anche il Codacons, che ne ha chiesto l’esclusione a causa dei suoi testi spesso e volentieri molto pesanti e poco educativi.

Mentre Carlo Conti ha dichiarato di aver scelto il rapper proprio in virtù della canzone con la quale si è presentato, chiedendo al pubblico e all’opinione pubblica di attendere e scoprire il brano senza pregiudizi, alcune consigliere comunali hanno chiesto l’immediata esclusione di Tony dal concerto di fine anno. Le consiglieri hanno diramato un comunicato, affermando di sentirsi offese dalla presenza di un cantante che fa riferimento a violenza di genere e misoginia nei suoi testi, in contraddizione con il tentativo di affermare una cultura del rispetto e della parità. Immediata anche la reazione dell’associazione Differenza Donna e del sottosegretario alla cultura con delega allo spettacolo dal vivo Gianmarco Mazzi, che si sono uniti alle proteste. Quindi Tony Effe ci sarà o no? Sebbene lui inizialmente abbia messo a tacere le polemiche con una pubblica dichiarazione, le cose sono cambiate molto nelle ultime ore.

Giulia De Lellis difende Tony Effe

Dopo le polemiche che l’hanno travolto nelle ultime ore e che hanno messo a rischio la sua partecipazione al Concerto di Capodanno a Roma, Tony Effe ha voluto prendere la parola su Instagram. Tramite una Ig Stories, infatti, il rapper ha ringraziato per l’opportunità di esibirsi a Circo Massimo e nella sua città, ribadendo di amare e rispettare tutte le donne. Mentre anche il Codacons scende in campo, dato che voleva già l’esclusione del rapper dal Festival di Sanremo proprio in virtù dei testi misogini delle sue canzoni, Giulia De Lellis si schiera dalla parte del suo fidanzato e su Instagram pubblica un’eloquente frase tratta poesia L’uccelletto di Robert Frost.

“E qualcosa non va, qualcosa manca in chi vuol fare tacere uno che canta”.

Giulia e Tony fanno coppia da qualche mese, da quando tra loro è scoccata la scintilla durante il ricevimento di nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e ora hanno deciso di andare a vivere insieme a Milano per dare una volta al flirt. Giulia, alla quale Taylor Mega ha lanciato una frecciatina a Belve, non ha gradito gli attacchi al suo nuovo boyfriend e si è esposta pubblicamente, anche quando Tony Effe è stato invitato a ritirarsi per suo conto dall’evento della Capitale. “La musica, come tutta l’arte, si discute. Non si censura”, ha replicato furiosa Giulia, pronta a dare battaglia per il rapper che le ha rubato il cuore. Lui, nel frattempo, riceve la solidarietà di tanti volti noti del panorama musicale e rilancia, lasciando l'evento del Comune per organizzare il suo personale Capodanno al Palazzetto dell'Eur.