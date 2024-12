Belve, Taylor Mega parla del flirt con Fedez poi lancia una frecciatina velenosa a Giulia De Lellis

Gossip TV

Ospite dell'ultima puntata di Belve, Taylor Mega non si lascia intimidire dalle telecamere e spara a zero sull'ex fidanzato Tony Effe e Giulia De Lellis, poi torna a parlare del flirt con Fedez.

La surreale intervista di Taylor Mega a Belve tra citazioni di film sbagliati, suggerimenti derivati dal “De Brevitate Vitae” di Seneca, ha portato a nuove chicche di gossip. L’influencer biondissima è tornata a parlare del suo storico ex fidanzato Tony Effe, senza risparmiare una frecciatina alla nuova fidanzata Giulia De Lellis, per poi tornare al parlare del flirt con Fedez mentre era ancora sposato con Chiara Ferragni.

Belve, Taylor Mega e la surreale intervista a Francesca Fagnani

Influencer da 2,8 milioni di followers su Instagram, Taylor Mega è stata protagonista del gossip recentemente quando ha deciso di inserirsi a gamba tesa nel dissing tra Fedez e lo storico ex Tony Effe, parlando poi del flirt avuto con il rapper milanese mentre era ancora sposato con Chiara Ferragni. Tornata al centro dell’attenzione, Mega è stata subito accalappiata da Francesca Fagnani che l’ha voluta nello studio di Belve, in onda in prima serata su Rai 2, per un’intervista che è davvero stata surreale. Dopo aver parlato del suo passato da tossicodipendente, quando a 17 anni si procurava dosi di eroina lavorando in discoteca, e del percorso per disintossicarsi, Mega ha ammesso anche che avrebbe voluto avere più successo ma ha dichiarato di essere stata penalizzata dalla mentalità bigotta italiana. Dopo aver consigliato a tutto il pubblico di leggere il “De Brevitate Vitae” di Seneca - forse punto più alto di questa intervista - l’influencer è tornata a parlare anche del suo ex fidanzato Tony Effe, rivendicato la sua partecipazione al dissing come belvata.

“Dovevo togliermi qualche sassolino dalle scarpe e me li sono tolti. Tony se lo meritava. Aveva fatto una canzone contro di me che non mi era piaciuta per nulla […] Poi io c’ero sempre stata per lui e una volta gli ho chiesto un favore e mi ha detto di no”.

Taylor ha spiegato che la canzone che l’ha ferita parlava di lei come di una poco di buono, e poi ha sottolineato che Tony non spende come racconta nelle sue interviste e nei suoi testi, dato che viveva anche a casa sua. A proposito di Fedez, poi, Mega ha confermato nuovamente di aver avuto un flirt con il rapper milanese mentre era ancora sposato con Chiara Ferragni, ribadendo la sua versione dei fatti.

Belve, Taylor Mega lancia una frecciatina a Giulia De Lellis

Nel corso della sua intervista nello studio di Belve con Francesca Fagnani, Taylor Mega ha raccontato di aver avuto un flirt con Fedez come già confermato in passato dopo aver preso parte al dissing contro Tony Effe, ma ha ribadito la sua versione dei fatti ovvero che Chiara Ferragni e Fedez fossero una coppia aperta, nonostante la clamorosa smentita alle sue rivelazioni. Poi, inevitabilmente, le domande hanno virato sulla nuova fiamma di Tony Effe, ovvero Giulia De Lellis.

“Se sono rimasta in buoni rapporti con Tony Effe? No! Se sono gelosa di Giulia De Lellis? No! Sono molto contenta che si è fidanzato con lei… Finalmente ha trovato una persona alla sua portata”.

L’influencer è scoppiata a ridere per questa frecciatina assolutamente poco velata. De Lellis non si è scomposta e non ha ancora replicato su Instagram ma del resto la sua vita al fianco del rapper romano al momento è perfetta, tanto che la coppia ha deciso di acquistare insieme casa a Milano. Arriverà una replica? Noi la attendiamo con ansia. Nel frattempo, neppure Ferragni ha voluto commentare rimanendo fedele alla sua versione dei fatti ovvero che il matrimonio con Fedez, anche nel momento in crisi, non era affatto un matrimonio aperto.