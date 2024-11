Tony Effe eletto Man of the Year da GQ Italia: ''Abituato ad essere sempre il bello del gruppo''

Gossip TV

Tony Effe è stato eletto da GQ Italia come Men of the Year 2024 e nell'intervista rilasciata alla nota rivista parla del problema di essere sempre il più bello. Ecco cosa ha detto.

È Tony Effe l’uomo dell’anno 2024 secondo la nota rivista GQ Italia. Il rapper romano h conosciuto un successo straordinario con l’album “Icon” e con la hit “Sesso e Samba”, in collaborazione con Gaia, che ha ossessionato milioni di italiani questa estate ma non è tutto. Protagonista del recente dissing con Fedez, Tony è anche considerato da molti un sex symbol e lui non lo nega, anzi, parla proprio della sua bellezza che l’ha sempre caratterizzato sin dall’infanzia. Ecco cosa ha rivelato il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis.

GQ Italia elegge Tony Effe come Man of the Year 2024

Come ogni anno, la rivista GQ Italia elegge l’uomo dell’anno e nel 2024 questa ambita nomina è andata a nientedimeno che Tony Effe, il Man of the Year 2024. Il rapper romano è una delle voci più ascoltate dell’ultimo anno, grazie al singolare successo del suo album “Icon”, accompagnato da quello del singolo “Sesso e Samba”, in collaborazione con Gaia, che ha fatto ballare tutta l’Italia questa estate. Ma Tony non è solo un cantante famoso, bensì anche un sex symbol estremamente dedito al lusso e alla moda, con tante collaborazioni di primo piano all’attivo per i suoi look griffati da capo e piedi, orologi costosi e diamanti preziosi, che hanno contribuito a creare l’immagine di bello e dannato con i riccioli neri e lo sguardo profondo.

Il fascino di Tony non ha lasciato indifferente neppure Giulia De Lellis con la quale è nata una liaison durante l’estate, grazie all’incontro durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Toscana. La bella influencer e il cantante fanno coppia fissa e si mormora che stiano cercando insieme una casa a Milano per costruire un nido d’amore. E proprio nelle ultime ore, Giulia è stata la prima a condividere la notizia che riguarda Tony e la nuova nomina prestigiosa, riempiendo la sua Ig Stories di romantici cuoricini. Proprio ai microfoni di GQ Italia, Tony Effe ha raccontato come vive la sua immagine, ricordandoci un monologo che rimarrà pre sempre impresso nella mente degli spettatori italiani, quello di Diletta Leotta al Festival di Sanremo.

Tony Effe si considera un sex symbol? Ecco cosa ha rivelato

Ma quanto è difficile essere bello bello in modo assurdo? Lo sa bene Tony Effe che, oltre ad essere uno dei rapper più lanciati sulla scena italiana al momento, complice l’incredibile successo di “Sesso e Samba” e protagonista del dissing con Fedez, è anche considerato da milioni di donne come un vero sex symbol. L’uomo dell’anno di GQ Italia, infatti, è idolatrato da tantissime fan che farebbero carte false per trascorrere anche una sola notte di passione con lui, peccato che il rapper sia felicemente impegnato con Giulia De Lellis questo momento. E in uno slancio di umiltà decisamente tipico di Effe, il cantante si è addentrato nello spinoso tema, raccontando la sua vita da bello.

“Ti dico la verità: sin da bambino sono sempre stato abituato a essere il bello del gruppo. A scuola ero sempre tipo “lui è quello che fa i film, che bello che è, no?” e questa cosa mi dava fastidio. Era l’unica cosa che mi dicevano. Da ragazzetto adolescente io mi imbruttivo, mi facevo i capelli con la lametta, le sopracciglia, cose così. Poi ho capito che era una cosa che faceva parte di me e allora ho iniziato a giocarci […] Ho sempre detto che sono il più bello d’Italia, capito, è diventata una mia cifra”.

Insomma, Tony Effe non deve aver avuto vita facile come bello della situazione ma ecco che ad oggi questa caratteristica sembra essersi rivelata vincente. E noi che pensavamo che il peggio lo avesse raggiunto Diletta Leotta con il suo monologo al Festival di Sanremo, autoeloggiando i ritocchi estetici che le hanno cambiato i connotati (un ottimo lavoro, si intende). Tony, insomma, ci riserva sempre qualche sorpresa.