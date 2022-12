Tommaso Zorzi, volano stracci con un'attrice nella prima puntata di Boomerissima

Gossip TV

Dalle anticipazioni di TvBlog è venuto fuori che durante la registrazione della prima puntata di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi, Tommaso Zorzi e una delle ospiti se ne sarebbero dette di tutti i colori. Ecco cosa è successo.

Boomerissima, puntata di fuoco a causa dello scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

Lo show andrà in onda dal 10 gennaio 2023 su Rai 2 e ha visto protagonisti indiscussi l'ex gieffino e la nota attrice. Lo scontro sarebbe nato a causa di alcune parole di Zorzi, in merito all'uso dei filtri su TikTok e sugli altri social. Queste parole avrebbero indispettito Claudia Gerini e tra i due sarebbe partito un litigio.

Chi era presente in studio afferma che sarebbe stato comunque contenuto, ma dietro le quinte gli animi non si erano ancora placati, almeno a giudicare da quello che è stato riportato. Tommaso Zorzi ha provocato un altro scontro anche con la cantante Cristina D'Avena quando ha commentato negativamente, commettendo anche uno scivolone, la sua decisione di cantare alla festa del partito Fratelli d'Italia.

Dalle anticipazioni, pubblicate da Massimo Galanto, non sappiamo poi se lo scontro sarà mandato in onda o cancellato in un secondo momento. Inoltre, sembra che anche Elettra Lamborghini sia stata infastidita, ma per motivi diversi: la sconfitta in alcuni momenti del gioco. Come funzionerà Boomerissima? Si tratterà di sei appuntamenti in cui si sfideranno due diverse generazioni (i boomer e i millennial) a colpi di giochi, esibizioni canore e molto altro. Lo show è prodotto da Banijay Italia ed è la prima prova di conduzione per Alessia Marcuzzi.