Tommaso Zorzi sbotta: ''Maleducazione senza limiti'', cosa è successo

Tommaso Zorzi costretto a difendere nuovamente la sua storia d’amore con Tommaso Stanzani dagli attacchi social.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e tutto sembra andare nel modo migliore possibile. Eppure c’è qualche haters che trova sconvolgente che l’influencer milanese non condivida tutti i momenti privati con il fidanzato su Instagram, e invia messaggi pieni di odio e cattiveria. Stanco, Zorzi commenta in modo perfetto alle critiche.

Tommaso Zorzi si difende da nuove critiche

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani finiscono al centro delle polemiche per la loro relazione. I due fanno coppia fissa ormai da diverso tempo, mostrandosi insieme in molti eventi mondani ma anche preservando la propria privacy. Proprio a tal proposito è intervenuto l’ennesimo haters che si è sentito in dovere di sottolineare alcune mancanze a Zorzi, descrivendo al sua love story come triste, dal momento che sembra che lui voglia mostrare solo i momenti più goliardici senza mai mostrarsi fiero e di supporto per Stanzani. Una critica che ha indispettito parecchio il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip che, stanco delle continue polemiche, ha sbottato su Instagram.

“Messaggi che mi fanno venire voglia di prendermi la testa e metterla tra lo stipite e la porta ed aprirla e chiuderla molte volte fino alla quasi perdita di conoscenza […] Ma immagina se nella vita reale dici una cosa del genere ad una persona perché non pubblica storie con il proprio compagno? Ti verrebbe giustamente chiesto di farti i ca**i tuoi e anche in fretta. Lo trovo di una maleducazione e invadenza che veramente va oltre i limiti”.

Voi cosa ne pensate?