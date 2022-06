Tommaso Zorzi fa una gaffe assurda con un’attrice di Hollywood!

Gossip TV

Incontra un’attrice famosissima in Marocco e non la riconosce, ecco cosa è successo a Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi è volato in Marocco per una fuga romantica con il fidanzato Tommaso Stanzani e qui, incredibilmente, si è reso protagonista di una gaffe clamorosa con nientedimeno che l’attrice di Hollywood, Shailene Woodley.

Tommaso Zorzi fa shopping con Shailene Woodley ma…

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, prima di riprendere i loro impegni lavorativi, hanno fatto tappa a Marrakech in Marocco, per godersi qualche giorno di relax. Nella stessa città, proprio negli stessi giorni, c’era anche la famosissima attrice Shailene Woodley, protagonista di alcune delle pellicole di successo degli ultimi anni nonché volto di Tris nella saga Divergent. Non volendo, Zorzi si è reso protagonista di una gaffe con Shailene, chiedendo consiglio all’attrice e alla sua amica durante una sessione di shopping, senza tuttavia minimamente riconoscerla.

“Ero in questo negozio che provavo dei vestiti, tra cui questo che ho comprato, e c’era un camerino solo. Dunque, io e ste due ragazze americane ci alternavamo il camerino e ci davamo consigli. ‘Compra questo’, ‘No prendi quello’- riporta Biccy - Mi hanno fatto prendere verde il vestito che stavo per prendere blu. Comunque Tommy stava al telefono, ritorna e mi guarda scioccato, impanicato. Questo perché? Era Shailene Woodley, l’attrice di Divergent, Resta Con Me, Colpa Delle Stelle… Le ho consigliato un look pazzesco”.

Insomma, Zorzi si è immerso in una seduta di shopping con una delle attrici più famose del globo senza neppure riconoscerla. Vero è che la Woodley è nota per custodire la sua vita privata, e potrebbe essersi resa irriconoscibile per godersi le vacanze in Marocco.