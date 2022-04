Tommaso Zorzi e Stefania Orlando insieme in un nuovo programma tv

Gossip TV

Sembra che nel cast del nuovo programma di Tommaso Zorzi ci sarà anche Stefania Orlando, l’amica più importante del Grande Fratello Vip.

La coppia più amata della quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbe presto riunirsi sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi, vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini, e di Stefania Orlando, la quale si unirà all’influencer nel suo nuovo programma targato Discovery.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme in tv!

Nella casa del Grande Fratello Vip nascono grandi amicizie come quella di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due concorrenti della quinta edizione del reality show di Canale5 hanno tenuto i fan con gli occhi incollati allo schermo, diventando il simbolo della Casa ed entrando nel cuore dei telespettatori. Dopo la fine dell’avventura a Cinecittà, Tommaso e Stefania sono rimasti in ottimi rapporti e la loro è senza dubbio un’amicizia speciale.

La carriera di Stefania si è concentrata sulle nuove avventure musicali, mentre Zorzi ha preso parte a L’Isola dei Famosi come opinionista, per poi condurre il fenomeno televisivo DragRace su Discovery. E proprio Discovery ha assegnato al vincitore del Gf Vip ben tre nuovi programmi, facendo finire Tommaso sulla BBC. Sembra che nel format ‘Questa è la mia casa’ che vedremo presto in onda sulla piattaforma streaming e su Real Time, ci sarà anche Orlando.

“I lavori sono in pieno svolgimento, ma TvBlog è in grado di aggiungere qualche tassello in più a ciò che sarà ‘Questa è casa mia’: il cast del programma vedrebbe la presenza di Stefania Orlando. Al momento non è chiaro quale sarà il suo ruolo, ma la firma dovrebbe essere cosa fatta”.

L’indiscrezione suggerisce che Stefania sia in procinto di firmare un contratto per assicurare la sua presenza nello show condotto da Zorzi, ed è confermata da Real Time, che annuncia il debutto del programma il prossimo 6 maggio, tutti i venerdì in prima serata. L'ex gieffina sarà parte della giuria, composta da Roberta Tagliavini, Barbara Foria e Nicola Conversa.