The Voice Senior, la cantante di Lady Oscar bocciata dai giudici

A The Voice Senior, si è presentata una delle voci che cantava la sigla del popolare cartone animato Lady Oscar. Peccato che i 4 giudici l'abbiano giudicata stonata e l'abbiano bocciata. Ecco cos'è successo.

The Voice Senior è andato in onda con la prima puntata ieri sera venerdì 13 gennaio e ha già fatto parlare di sé: una delle cantanti si è esibita, ricevendo un secco no dalla giuria. Nulla di strano, se non fosse che si trattava di una voce conosciuta...

The Voice Senior, i giudici non riconoscono la voce di Lady Oscar e la bocciano

A presentarsi davanti ai giudici: Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e I ricchi e poveri è stata Clara Maria Teresa Serina, che si è presentata cantando Garota De Ipanema. La donna è stata per tanti anni la voce della prima sigla di Lady Oscar.

Nonostante sia una cantante professionista, nessuno dei giudici ha pensato di girare la sedia e dare il suo sì. Anzi, l'hanno bocciata in toto e persino criticata. Per D'Alessio, infatti, non andava a tempo e Loredana Bertè l'ha addirittura definita "stonata". Ma l'ospite non si è abbattuta e ha anche cantato la sigla del famoso cartone animato per cui è diventata famosa in Italia. Alla fine ha salutato i giudici ed è andata via dichiarando:

"Per me cantare musica brasiliana era tornare ai tempi in cui suonavo la chitarra e cantavo in Brasile"

Clara Maria Teresa Serina è stata parte della band I Cavalierei del Re, famoso gruppo musicale che ha cantato tante sigle dei cartoon degli anni '80 e '90, come L'Uomo Tigre, Lo specchio Magico, Gigi la trottola.