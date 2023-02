The Voice Senior: i nomi dei semifinalisti e le proteste del pubblico per una norma "assurda" del regolarmento

Gossip TV

The Voice Senior si avvia alla semifinale e oltre a conoscere i nomi dei semifinalisti, il pubblico si è anche espresso contro una delle regole del programma. Vediamo cos'è successo.

The Voice Senior è già pronto per la semifinale, ma non sono mancate le polemiche da parte del pubblico a causa di una clausola del regolamento, che ha scatenato una bufera di commenti negativi.

The Voice Senior - polemiche in vista della semifinale

Il talent show di Antonella Clerici ha ricevuto in queste ore diverse accuse per una delle regole del programma: a quanto pare, in vista della semifinale, i quattro giudici dovranno ridimensionare le rispettive squadre. Questo significa che, da 12 i concorrenti passeranno a 6, una circostanza che ha infastidito molto il pubblico e lo ha spinto a chiedere una revisione del regolamento in vista della prossima edizione.

Nel frattempo, sono stati resi noti i nomi dei cantanti che comporrano i team dei quattro giudici. Gigi D'Alessio ha deciso di portare in semifinale: Marco Rancati, Gianni Conte, Claudio Morosi - tra i favoriti per la vittoria - Annalisa Beretta e Lisa Maggio. Il team de I Ricchi e Poveri è così composto: Fabrizio Rico, Emilio Paolo Piluso, Sergio borgia, Augusta Procesi, Mario Aiudi e Sergio Moltoni.

Clementino ha scelto per il suo team questi sei cantanti: Sebastiano Procida, Beppe Quintale, Minnie Minoprio, Luigi Raguseo, Alex Sure e Maria Teresa Reale. Tra i favoriti spicca il nome di Alex Sure, per l'originalità della sua voce. Infine, il team della grande Loredana Bertè vedrà schierate: Lisa Manosperti, Aida Cooper, Rossella Coci, Rosa Alba Pizzo, Ronnie Jones e Diego Vilardo.

Chi riuscirà a raggiungere la finale? Non ci resta che scoprirlo con i prossimi appuntamenti di The Voice Senior!