The Voice Kids: le anticipazioni della puntata di venerdì 20 dicembre

The Voice Kids: le anticipazioni della finalissima, venerdì 20 dicembre

Grande attesa per la serata di venerdì 20 dicembre alle 21.30 su Rai 1, quando andrà in onda la finalissima di The Voice Kids, la versione junior del celebre talent show musicale che mette in luce le straordinarie capacità vocali dei giovani talenti italiani di età compresa tra i sette e i quattordici anni.

A condurre questa serata ricca di musica ed emozioni sarà l’amatissima Antonella Clerici, il cui carisma e la capacità di mettere a proprio agio i piccoli concorrenti hanno reso questa edizione ancora più speciale. Accanto a lei, in veste di coach, ci saranno i quattro protagonisti che hanno guidato e allenato le giovani promesse durante tutto il percorso: Loredana Bertè, regina del rock italiano; Arisa, voce inconfondibile e artista poliedrica; Gigi D’Alessio, amatissimo cantautore napoletano; e il vulcanico rapper Clementino.

Il format della finale prevede che ciascun coach porti sul palco i tre talenti che ha selezionato e affinato nel corso delle puntate precedenti. Le dodici esibizioni in programma daranno l’opportunità ai ragazzi di esprimere al meglio le proprie capacità vocali ed emozionare il pubblico, interpretando brani scelti per esaltare il loro talento e la loro personalità artistica.

Dopo questa prima fase, spetterà ai coach prendere una delle decisioni più difficili dell’intera competizione: scegliere il proprio “Super finalista”. Ogni squadra, infatti, sarà rappresentata nel gran finale da un unico concorrente, che si esibirà una seconda volta con un brano a sua scelta.

Sarà proprio il pubblico, con il suo voto, a decretare il vincitore della terza edizione di The Voice Kids.

Nel corso della puntata, non mancheranno momenti di spettacolo e intrattenimento che renderanno l’evento ancora più indimenticabile.

La finalissima della terza edizione di The Voice Kids, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai1