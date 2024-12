Teo Mammuccari, dopo l'uscita dallo studio di Belve: "Non sto bene, prendo tranquillanti"

Gossip TV

Il conduttore ha rilasciato un'intervista a Selvaggia Lucarelli per raccontare il momento che sta vivendo e la sua versione dei fatti dopo l'ospitata a Belve.

L’intervista di Teo Mammucari a Belve, il celebre programma condotto da Francesca Fagnani, continua a far parlare di sé. A giorni di distanza, l'episodio è ancora al centro di discussioni sui social e nei salotti televisivi, soprattutto per l’atteggiamento del conduttore, culminato con il suo abbandono dello studio prima del termine dell’incontro, lasciando il pubblico e la stessa Fagnani visibilmente spiazzati.

Teo Mammucari: "Sapevo di essere fragile in quel contesto, ho sentito la fatica. Ero a disagio"

Al Fatto Quotidiano, in un'intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, Mammucari ha cercato di spiegare i motivi del suo gesto e del delicato momento che sta attraversando. Teo ha ammesso di aver bisogno di una pausa per ritrovare un equilibrio, confessando di aver persino considerato di prendersi un anno sabbatico dalla televisione:

"Da quando uno prende il Lexotan per non dormire, vuol dire che non sta bene. Ho parlato con alcuni amici che mi hanno rassicurato, dicendomi che tutto passa in fretta. Ma io sto pensando di sospendere il teatro e ho già detto al mio agente che voglio prendermi un anno sabbatico dalla tv. Mi dicono ‘ma sei matto?’, però io non sto bene, che devo fare. Poi si vedrà."

Nonostante il momento delicato, Mammucari ha accettato di partecipare a Belve, un programma che, pur non essendo nelle sue corde, ammira molto. Ha spiegato di non aver mai seguito un’intera puntata, ma di aver accettato l’invito con entusiasmo:

"Non è il tipo di tv che guardo, ma è il tipo di tv che ammiro. Ero contento, tutti i miei amici, da Benincasa a Ercolani, mi dicevano: sarà fighissimo!"

Tuttavia, una volta entrato in studio, qualcosa non è andato come previsto. Mammucari ha paragonato la sensazione provata durante l’intervista a un episodio vissuto in passato con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle:

“Quando sono entrato mi è successo quello che mi era successo con te a Ballando. Ti attaccavo per difendermi, perché soffrivo il tuo essere dominante. Io sapevo di essere fragile in quel contesto, ho sentito la fatica. Ero a disagio, lei è partita a trecento all’ora. Mi sono subito detto: non sono nel posto giusto per me.”

Un elemento che lo ha colpito particolarmente è stato il momento in cui Fagnani si sarebbe rivolta a lui con un certo distacco, usando il pronome “lei”:

“L’ho vissuto come un passaggio da ‘mia pari’ a conduttrice.”

Mammucari ha anche criticato il montaggio dell’intervista, accusando il programma di aver alterato il significato di alcuni momenti per esasperare il racconto:

“Il vaffa* montato come se fosse rivolto a lei, mentre stava ancora parlando col pubblico, è una cosa per cui la Fagnani mi deve chiedere scusa. Ha incattivito ulteriormente le persone, facendomi passare per quello che l’ha presa a parolacce. Anche perché non serviva, aveva già fatto una bella figura: quella di una donna forte alle prese con un uomo impaurito. Perché tagliare e montare quel vaffa** in maniera scorretta?”*

Infine, il conduttore ha riflettuto sulle sue difficoltà nei rapporti con donne forti, attribuendo questo suo disagio a un’esperienza traumatica vissuta durante l’infanzia:

“Ho fatto un percorso, ho provato a farmi aiutare su questo. Credo che tutto derivi da mia madre. Quando avevo tre anni e mezzo mi ha detto: ‘Ti porto alle giostre’. E invece mi ha lasciato per tre anni e mezzo in collegio. Per me questo abbandono è diventato insicurezza e poi diffidenza nei confronti delle donne.”