Teo Mammucari: "Se mi dovessero richiamare Mediaset non ci tornerei"

Teo Mammuccari, al timone del comedy show su Rai2 de Lo Spaesato, è tornato a parlare del suo addio a Mediaset. A Tv Blog, il conduttore ha parlato del successo del programma.

Teo Mammuccari: "Ho scelto la mia strada e adesso sono alla Rai"

Nel suo ritorno in Rai, Mammuccari ha porta in scena cinque spettacoli comici in teatri di piccoli comuni italiani, dopo aver visitato borghi e incontrato gli abitanti. Durante il suo viaggio, ha raccolto storie ed esperienze curiose, trasformando tutto in una grande commedia popolare. Cresciuto a Roma. Attraverso ogni tappa, il conduttore chiede se la vita in una piccola comunità sia migliore di quella frenetica della metropoli. Ogni spettacolo diventa un’occasione per far ridere il pubblico, che diventa parte dello show.

Dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle e L'acchiappa Talenti con Milly Carlucci, il conduttore ha affermato di essersi guadagnato la sua prima serata sulla seconda rete.

"La Champions me la sono conquistata a L’AcchiappaTalenti e soprattutto a Ballando con le Stelle, dove ho partecipato dando il cuore e mettendomi in gioco professionalmente. Poi ho detto: ‘signori, io mi sono buttato nelle vostre mani, ora datemi in mano un progetto’. Sono ripartito da zero, con molta umiltà. Con trenta programmi condotti alle spalle ho dimostrato quello che potevo dare, pur non essendo protagonista. Ho rischiato. Ho lasciato Mediaset perché non sperimentava più nulla e una poltrona al fianco di Gerry Scotti e Maria De Filippi dove prendevo un sacco di soldi. Sono anni che dico che bisogna fare qualcosa di inedito. Ora mi sto togliendo le mie soddisfazioni".

L'Acchiappa Talenti è stato accolto con una certa freddezza dal pubblico, e a riguardo, il conduttore ha detto:



"Dissi di sì per riconoscenza a Milly. Abbiamo deciso di rischiare assieme, poi le trasmissioni possono venire bene o male. Bisogna accettare sempre ciò che avviene. Io non posso giudicare, sarebbe scorretto. Non era un mio programma, ho aderito al progetto di altri“.

Mammucari è tornato a parlare del suo addio a Mediaset dopo diversi anni nella giura di Tu Si Que Vales, programma del sabato sera di Canale 5:

"Parlare del passato non ha senso, ho scelto la mia strada e adesso sono alla Rai. Sarebbe come parlare di una ex fidanzata che non frequenti più. E anche se mi dovessero richiamare non ci tornerei. Non ho niente contro le persone. Il discorso è semplice: quando fai una cosa e la ripeti per anni, alla fine vuoi cambiare. Sono un artista e dopo un po’ le motivazioni cambiano. Non sono uno da posto fisso per tutta la vita"