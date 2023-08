Temptation Island Winter: Filippo Bisciglia confermato come conduttore? Ecco le ultime indiscrezioni!

Gossip TV

Per la prossima edizione di Temptation Island Winter Filippo Bisciglia tornerà come conduttore? Ecco cosa sappiamo!

Nonostante Temptation Island Winter non sia ancora stata confermata come edizione invernale del reality, si sono già diffuse voci di chi potrebbe condurre il programma.

Temptation Island Winter: Filippo Bisciglia torna al timone? Ecco l'ultima indiscrezione

Negli scorsi giorni si era diffusa una lista di 5 possibili conduttrici del programma di Canale5. Temptation Island è una delle trasmissioni più seguite dal pubblico e anche quest'anno ha registrato altissimi ascolti, tanto che l'ipotesi di una versione invernale del programma ha finalmente preso forma. Sebbene al momento non siano trapelate informazioni ulteriori - come data possibile della messa in onda si parla di gennaio 2024 - ci sono già diversi nomi in lizza per la conduzione della trasmissione.

Tra i più papabili c'è quello di Lorella Cuccarini, già riconfermata come prof di Amici: la showgirl e cantante, infatti, ha rinunciato a un programma tutto suo in Rai e potrebbe essere ricompensata da Mediaset con l'assegnazione della conduzione di Temptation Island Winter. Secono TvBlog, invece, sembra che Filippo Bisciglia sia stato riconfermato come conduttore:

"Secondo quanto risulta a TvBlog, alla conduzione di Temptation Winter ci sarà ancora Filippo Bisciglia. Uomo che ha ormai legato in maniera indissolubile il suo volto a questo programma. Una scelta questa nel segno della continuità, che mette dunque fine a tutte le voci di sue possibili sostitute."

Tra le possibili sostitute a cui fa cenno TvBlog ci sono anche Ilary Blasi, al momento in panchina dato che L'Isola dei Famosi non comparirà nel palinsesto della prossima stagione televisiva, e Silvia Toffanin, già pronta a tornare alla conduzione di Verissimo nelle prossime settimane.

