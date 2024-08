Temptation Island, volano stracci sui social tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella: "Sei e resterai una persona cattiva"

Gossip TV

Duro botta e risposta a distanza tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano: volano accuse e offese sui social tra i due ex protagonisti dell'ultima stagione di Temptation Island.

Scontro di fuoco a distanza tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. Nelle ultime ore, i due discussi concorrenti dell'ultima stagione di Temptation Island si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta sui social in cui sono volate offese e pesanti accuse.

Lino Giuliano e Alessia Pascarella: è guerra sui social

Lino Giuliano è tornato all'attacco contro Alessia Pascarella. Dopo aver chiuso la sua frequentazione con la tentatrice Maika, il giovane campano protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island ha puntato il dito contro la sua ex fidanzata accusandola di essere falsa e di essere pronto a smascherarla:

Sei talmente falsa che te ne sai uscire anche al di fuori del programma, sei di una furbizia assurda. Sai che prima o poi le tue maschere cadranno, sai che gli sbagli che hai fatto nei miei confronti che non ho mai raccontato perché sono troppo uomo? Te li ricordi negli anni vissuti insieme? IO NON LI DIMENTICO MAI.

Le forti dichiarazioni rilasciate da Lino, ovviamente, non sono passate inosservate ad Alessia. La protagonista di Temptation Island 2024, infatti, è subito intervenuta sui social per replicare alle pesanti accuse mosse dal suo ex fidanzato e chiarito una volta per tutte la sua posizione:

Sei e resterai sempre una persona cattiva, una persona che fa di tutto per sporcare l'immagine di un'altra persona per ripulirsi...Lino Giuliano a differenza tua io faccio nome e cognome. Hai lo stomaco di permetterti di fare pensieri e di dire cose non vere [...] Io non sono obbligata a dare spiegazioni a nessuno. Questa è una persona che non accetta i suoi sbagli ed è disposto a qualsiasi cosa per buttare me**a su di me...Scusate ma non si era creato una storia?

Temptation Island torna a settembre su Canale 5

Cosa succederà tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella? Riusciranno a trovare un punto d'incontro o continueranno ad accusarsi e offendersi sui social? Vi ricordiamo intanto che Temptation Island vi aspetta il prossimo settembre in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione speciale. Con il lancio del primo video promozionale, infatti, è ricominciato il countdown per il docu-reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Chi saranno le coppie che metteranno a dura prova il loro amore nel villaggio in Sardegna?

