Temptation Island, Vittoria sulla rottura con Daniele: "Non è facile, questa esperienza ha cambiato tutto"

Vittoria Egidi torna sui social dopo Temptation Island e l'addio a Daniele De Bosis.

Nessun lieto fine per la coppia composta da Vittoria Egidi e Daniele De Bosis che, dopo quattro anni di relazione, hanno deciso di lasciare Temptation Island separati. Una scelta che è stato commentata sui social dalla ragazza, la quale ha voluto raccontare tutte le emozioni vissute nel reality delle tentazioni.

Vittoria Egidi e l'addio a Daniele De Bosis

L'esperienza a Temptation Island è stata determinante per Vittoria Egidi e Daniele De Bosis, che hanno deciso di dirsi addio e mettere un punto alla loro storia d'amore. Come gli altri protagonisti della decima edizione, anche Vittoria ha pubblicato un lungo post sui social in cui non ha nascosto il suo dispiacere e le difficoltà riscontrate dopo il programma:

Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone. In questi giorni mi sono domandata a quale parte di me dovessi dare sfogo; quella che ammette i propri errori, quella che rivendica le motivazioni che l’hanno portata a fare certe scelte, quella che cerca comprensione. Poi ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui. Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice.

Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato.

A farle sentire tutto il suo sostengo ci ha pensato l'amica Francesca Sorrentino, anche lei uscita single da Temptation Island:

Chi, come me, ha avuto la fortuna di conoscerti, sa la persona dolce e pura che si nasconde dietro quella corazza apparentemente impenetrabile. Tutti commettiamo errori, non è giusto mettere alla gogna nessuno!!! Sempre con te piccola boomer.

