Temptation Island, Vittoria e Alex sono la quinta coppia ufficiale: il video di presentazione

Vittoria e Alex sono la quinta coppia della nuova edizione di Temptation Island che metterà a dura prova il loro amore nel villaggio delle tentazioni: "Al suo compleanno non sono stata nemmeno invitata".

A pochi giorni dalla prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda il prossimo giovedì 27 giugno 2024 su Canale 5, è stata svelata sui social la quinta coppia ufficiale del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Ecco il video di presentazione di Alex e Vittoria.

Svelata la quinta coppia ufficiale di Temptation Island

Alex e Vittoria sono la quinta coppia ufficiale della nuova edizione di Temptation Island, che partirà il prossimo giovedì 27 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. A scrivere alla produzione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia è stata lei, la quale ha spiegato di volere una risposta definitiva dal suo fidanzato e capire se lui vuole stare veramente con lei oppure no:

Sono Vittoria ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da un anno e nove mesi. Ho scritto io a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex se vuole stare realmente con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita, tipo è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata perché gli invitati dovevano essere solo maschi invece poi ho scoperto che c’erano anche femmine a questa festa.

A farle eco Alex, che nel video di presentazione ha cercato di difendersi dalle accuse della fidanzata Vittoria, spiegando che non era a conoscenza della festa: "Era un locale, c’erano uomini e donne, mi hanno fatto questa festa a sorpresa". Come evolverà la storia di questa coppia? I due riusciranno a mettere alla prova i loro sentimenti all’interno del villaggio senza cedere alle tentazioni?

Oltre ad Alex e Vittoria, le altre coppie che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island sono: Siria Pingo e Matteo Vitali, Raul Dumitras e Martina De Ioannon, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti e Jenny Guardiano e Tony Renda. Cosa succederà? Una cosa è certa: non mancheranno i colpi di scena. L'appuntamento è per giovedì 27 giugno alle 21.20 su Canale 5 con la prima puntata di Temptation Island. Non mancate!

