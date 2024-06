Temptation Island, spunta un'altra segnalazione su uno dei fidanzati concorrenti del reality!

Gossip TV

Temptation Island non è ancora iniziato, ma già spunta una nuova segnalazione su uno dei fidanzati concorrenti! Ecco cosa sappiamo!

La nuova edizione di Temptation Island è alle porte: sono state presentate le prime coppie del docureality di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia e siamo in attesa di scoprire chi sono i nuovi tentatori e tentatrici e sono anche spuntate le prime segnalazioni sui fidanzati che parteciperanno al reality!

Temptation Island, spunta una nuova segnalazione su uno dei fidanzati del reality

Dopo Tony, fidanzato di Jenny, la seconda delle coppie ad essersi presentate per Temptation Island, è la volta di un altro dei fidanzati che parteciperanno al reality. Su uno di loro, infatti, è spuntata un'altra segnalazione e a diffonderla è stata un'utente di TikTok che ha svelato così di aver avuto una frequentazione con uno dei fidanzati del reality, ma che quest'ultimo, dopo alcuni mesi di frequentazione, è sparito senza lasciare traccia. Ma a quanto pare, una traccia l'ha lasciata, visto che il fidanzato "fredifrago" ha poi deciso di partecipare a Temptation Island con la "fidanzata ufficiale".

Nel filmato in questione, non viene detto il nome del fidanzato a cui fa riferimento la ragazza e molti hanno pensato che potesse trattarsi o di Tony Renda, su cui gia sono arrivate delle segnalazioni. O, in alternativa, a Raoul Dumitras, ultimo dei fidanzati a essersi presentato e che ha deciso di partecipare al reality su invito della fidanzata Martina, che lo accusa di essere troppo geloso!

Nel video di TikTok, la protagonista ha esordito con un pov e ha scritto:

"Dopo mesi di frequentazione sparisce e lo ritrovi a Temptation Island!"

La segnalazione avrebbe perciò dell'incredibile, ma alcuni utenti hanno anche ipotizzato che si tratti solo di uno scherzo o di uno dei trend che vanno di moda sui social.

Temptation Island, tutto quello che sappiamo della nuova edizione!

La prossima edizione di Temptation Island dovrebbe andare in onda con la prima puntata tra il 20 e il 27 giugno. La troupe della trasmissione a breve dovrebbe arrivare in Sardegna per le registrazioni. La location sarà nuovamente l'Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove i partecipanti trascorreranno 14 giorni lontani dai loro partner, affiancati da seducenti tentatori e tentatrici.

Inoltre, sono state già presentate le prime coppie. A questa edizione del docu-reality dei sentimenti parteciperanno Siria e Matteo, Jenny e Tony, Christian e Ludovica e la coppia più recente è quella di Raul e Martina.

Su questi ultimi sono già esplose le prime polemiche: entrambi infatti sono influencer molto noti sui social e Raul ha tra gli amici la conduttrice Ilary Blasi. Dietro questo dettaglio c'è una spiegazione molto semplice: i due si sono conosciuti nel ristorante dove lavora Martina e che è tra i più importanti di Roma.

