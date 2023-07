Temptation Island, Vittoria al falò di confronto: "Non mi pento di nulla di quello che ho fatto qui" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il falò di confronto tra Daniele e Vittoria, i due non fanno che lanciarsi accuse continue. Lasceranno insieme o da single Temptation Island? Vediamolo insieme.

Nell'ultima puntata di Temptation Island abbiamo assistito alla presa di consapevolezza di Daniele nei confronti di Vittoria, la quale si è avvicinata pericolosamente al single Edoardo, al punto da arrivare a baciarlo!

Temptation Island, Vittoria non è pentita di quello che ha fatto

Daniele ha visionato diversi filmati, nei quali risultava sempre più evidente che tra la sua fidanzata e il tentatore Edoardo stesse nascendo una complicità così forte da spingerli sempre più vicini. Per il fidanzato, che ha scritto al programma di Canale5 per capire se lui e la fidanzata sono protni ad avere una famiglia insieme, vedere quelle immagini lo ha devastato e reso un'autentica furia. Come nella miglior tradizione di Temptation Island, infatti, il De Bosis si dirige furioso verso l'uscita della capanna e inizia a lanciare oggetti, prendendo a pugni una porta e ferendosi anche gravemente a una mano.

Sullo schermo scorrono, nel frattempo, le immagini di Vittoria e del tradimento con Edoardo: i due, infatti, si sono appartati nella casa dei single e sono rimasti chiusi dentro per più di un'ora, mentre i microfoni registravano i frusci dei baci che si scambiavano. Pieno di rabbia e risentimento, Daniele chiede un falò di confronto anticipato, ma quello che si trova davanti è anche peggio di ciò che pensava: Vittoria, infatti, si mostra glaciale e imperturbabile e, soprattutto, non è per nulla pentita di ciò che è successo con Edoardo.

I due si rinfacciano continuamente le reciproche mancanze, mentre Vittoria mantiene il punto e sostiene che ciò che ha fatto ha un fondo di legittimità, perché non si è sentita amata e desiderata come avrebbe dovuto:

"Non mi pento di nulla di ciò che ho fatto qui dentro. So che ho sbagliato, ma se ho fatto quello che ho fatto è stato perché tu non mi hai mai fatta sentire così, così bella, desiderata come merito. Perciò, se ho fatto quello che ho fatto è stato perché c'era un motivo ben preciso."

Le parole della fidanzata lasciano Daniele profondamente scosso e le continue accuse lo spingono a riflettere se davvero è Vittoria la donna della sua vita:

"Non la riconosco più, non so cosa pensare. Come puoi dire che quello che ho fatto io con Benedetta è uguale a ciò che hai fatto tu? Io ho trascorso qualche momento piacevole con una ragazza dolcissima insieme ad altri, ma tu...invece. Non ti riconosco più"

