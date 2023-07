Temptation Island, uno dei corteggiatori coinvolto in un incidente: ecco come sta oggi

Gossip TV

Uno degli attuali corteggiatori di Temptation Island è stato coinvolto in un grave incidente. Ecco cosa è successo.

Uno dei tentatori di questa edizione di Temptation Island è stato coinvolto in un incidente nei giorni scorsi. Si tratta di Davide Schiavon, uno dei single che nel programma di Canale5 condotto da Filippo Bisciglia ed ex scelta di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne.

Temptation Island, Davide Schiavon coinvolto in un incidente: ecco come sta oggi!

La notizia è stata riportata da Fanpage.it: il tentatore, sabato 15 luglio, a Roma, sulla via Aurelia, è stato coinvolto in un grave incidente automobilistico. L0auto su cui si trovava, infatti, si è ribaltata più volte, mettendo in serio pericolo la vita di Schiavon. Le dinamiche dell'incidente sono state ricostruite e svelano che alla guida, sebbene l'auto fosse sua, non c'era l'ex corteggiatore, che si trovava seduto sui sedili posteriori e con la cintura di sicurezza ben salda.

Probabilmente, a causa di un taponamento, la macchina si è ribaltata e il forte impatto ha svegliato Schiavon, che si era addormentato. Dopo l'impatto e il conseguente ribaltamento del veicolo, i suoi amici - seduti al lato del guidatore e del passeggero - sono riusciti a uscire dall'auto e hanno chiamato i soccorsi. Grazie alla presenza di un infermiere di passaggio, i tre ragazzi sono stati soccorsi e hanno raggiunto l'ospedale più vicino.

Nessuno di loro, per fortuna, è in gravi condizioni, sebbene il tentatore abbia ammesso di essere ancora sotto shock per quanto accaduto e starebbe accusando dolori alla testa e al collo, dovuti a un colpo di frusta, nonché alcune lesioni al ginocchio provocate dall'impatto.

