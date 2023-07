Temptation Island, una segnalazione svela com'è finita la storia tra Daniele e Vittoria?

Gossip TV

In attesa dell'ultima puntata di Temptation Island è arrivata una segnalazione che svelerebbe il destino di Vittoria e Daniele. Ecco cosa sappiamo!

Questa sera, lunedì 31 luglio, andrà in onda l'ultimo appuntamento con Temptation Island: il docu-reality che ha accompagnato il pubblico di Canale5 in queste prime settimane di calura estiva giungerà alla sua conclusione e, in attesa di scoprire il destino delle ultime due coppie rimaste nel resort in Sardegna, è giunta una segnalazione che svela come potrebbe essere terminata la storia tra Daniele De Bosis e Vittoria Egidi.

Temptation Island, una segnalazione su Vittoria e Daniele svela come finirà la loro storia

Vittoria e Daniele sono giunti sull'isola per mettere alla prova la loro relazione, prima di compiere un passo importante: Egidi, infatti, vorrebbe avere un figlio e, dopo tre anni di relazione, ha annunciato di sentirsi pronta, mentre il suo compagno sembra di tutt'altra opinione. Secondo Daniele, infatti, un figlio non è forse l'ideale dato che i due non fanno altro che litigare e anche pesantemente.

Durante i primi momenti nel resort, Vittoria si è lasciata andare a diverse rimostranze verso Daniele, definendolo rozzo e poco incline al dialogo. A sua volta, il fidanzato si è avvicinato alla single Benedetta e, sebbene tra loro non sia successo nulla, la complicità che hanno dimostrato ha scatenato la rabbia di Vittoria, la quale si è vendicata trovando una spalla su cui piangere in Edoardo. Secondo le anticipazioni della sesta e ultima puntata, Daniele nell'episodio finale di Temptation Island vedrà qualcosa che lo porterà a prendere una drastica decisione. Come finirà la loro storia? In attesa di scoprirlo, è giunta una segnalazione alla gossippara Deianira Marzano di un'utente che ha incontrato Daniele in spiaggia, senza Vittoria e dall'umore del concorrente ha dedotto che la situazione tra lui e la Egidi non si è risolta per il meglio:

"Ciao Deia, ieri sono andata al Llilandà che si trova a Sabaudia e c'era anche Daniele di Temptation Island abbiamo fatto due chiacchiere, ragazzo veramente umile, era molto giù di morale, da quello che ho capito non sono tornati insieme"

