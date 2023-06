Temptation Island, una delle nuove concorrenti è già apparsa in altri programmi tv: ecco quali!

Gossip TV

Una delle nuove concorrenti di Temptation Island, Alessia Bottiglia ha già partecipato ad altri programmi tv. Ecco di quali si tratta!

Temptation Island ripartirà con la prossima stagione lunedì 26 giugno e nell'attesa di scoprire i nuovi tentatori e tentatrici, il pubblico di Canale5 sta scoprendo i nomi dei nuovi concorrenti. In particolare, una di loro, Alessia Bottiglia, è un volto già noto in tv. Ecco in quali programmi l'abbiamo vista!

Temptation Island, Alessia Bottiglia ha già partecipato ad altri programmi tv!

Bottiglia e il suo fidanzato Davide Rosati sono stati una delle nuove coppie annunciate che prenderanno parte al reality: a decidere di partecipare è stata proprio Bottiglia, la quale ha contattato la redazione del reality rivelando l'insolita storia sua e del compagno: Rosati aveva scoperto di una relazione clandestina della fidanzata con un uomo molto più grande di lei e aveva mantenuto il segreto del tradimento per un anno intero.

Ora, ovviamente, la fiducia tra i due si è incrinata e Alessia ha rivelato che vorrebbe partecipare al programma per capire se lei e il suo fidanzato possono superare tutto questo e andare avanti.

Ma Bottiglia non è nuova al mondo della tv: infatti, la concorrente ha preso parte a diversi programmi televisivi. Alessia Bottiglia è stata opinionista di Forum, su Rete4 fin dagli anni di Rita Dalla Chiesa, ma ha anche preso parte a Take Me Out di Gabriele Corsi e allo show televisivo Chi ti conosce? condotto da Max Giusti!

Scopri le ultime news su Temptation Island