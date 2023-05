Temptation Island, la data di inizio delle registrazioni e quante coppie ci saranno in questa edizione

Gossip TV

Arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima edizione di Temptation Island. Ecco cosa sappiamo!

Temptation Island è uno degli appuntamenti più attesi di questa estate 2023, soprattutto, dopo lo stop della scorsa edizione. Dopo aver svelato la data di inizio delle avventure delle coppie e dei nuovi tentatori e tentatrici, arriva anche la news di quando dovrebbero iniziare le registrazioni e quante coppie ci saranno nel programma.

Temptation Island, quando inziano le registrazioni e quante coppie ci saranno

Resteranno delusi i fan delle coppie vip nate nei realtiy, come i Donnalisi o la coppia di Uomini e Donne formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli, perché per il format di questa edizione si manterrà la tradizionale presenza di coppie nip nel programma. Tentatori e tentatrici potrebbero essere, invece, ex volti noti del mondo dello spettacolo.

Dopo lo stop dell'estate 2022, la Fascino e Maria De Filippi tornano alla ribalta per la prima serata del lunedì di Canale5: il reality dovrebbe iniziare lunedì 26 giugno e secondo DavideMaggio.it, al comando della decima edizione ci sarà di nuovo lo storico conduttore Filippo Bisciglia, inoltre, sempre il sito di gossip svela che le registrazioni dovrebbero iniziare venerdì 9 giugno. Ecco cosa riporta il sito:

"Possiamo anticiparvi che, al momento, l'inizio delle registrazioni è fissato per venerdì 9 giugno. Possiamo, inoltre, anticiparvi che la scelta dei fidanzati e fidanzate, che metteranno alla prova il loro amore, non è ancora conclusa. Le coppie chiamate a separarsi fisicamente durante tutta la durata della trasmissione saranno 6, forse 7. Alla conduzione di Temptation Island 2023 è confermato il veterano Filippo Bisciglia."

