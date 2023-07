Temptation Island, spuntano i social ufficiali di Greta, la tentatrice di Mirko: il web all'attacco per i ritocchi estetici

Gossip TV

Greta Rossetti, la tentatrice di Temptation Island che ha fatto perdere la testa a Mirko, fidanzato di Perla, conta già oltre 256.000 follower sul suo profilo ufficiale Instagram, preso d'assalto da molti haters.

Nel corso dell'ultimo appuntamento di questa sera con Temptation Island, ritroveremo tutte le sette coppie protagoniste dell'edizione pronte a raccontare a Filippo Bisciglia come sta proseguendo la loro relazione, a distanza di un mese dalla fine della loro avventura nel docu-reality di Canale 5.

Temptation Island, spuntano i social ufficiali della tentatrice Greta Rossetti criticata per dei presunti ritocchi estetici

Tra le coppie partecipanti, c'è molta curiosità di sapere cosa sia successo dopo tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, la tentatrice per cui il giovane 26enne ha perso la testa e per cui ha lasciato, dopo cinque anni di fidanzamento la compagna Perla , con la quale voleva convolare a nozze appena qualche mese fa.

E proprio nelle ultime ore sono venuti alla scoperto gli account ufficiali social di Greta che già su Instagram può contare già oltre 256.000 follower. I video postati di recente vedono la ragazza trascorrere qualche giorno di relax a Jesolo dove pare sia stata proprio avvistata di recente con Mirko. Sul profilo Instagram della 24enne, tuttavia, sono emersi tanti commenti di haters intenti a criticare la giovane per essere ricorsa probabilmente già alla chirurgia estetica. In molti infatti, hanno fatto notare una certa esagerazione di labbra e seno tanto da dare quindi per scontato di averli ritoccati con qualche intervento estetico.

"Naso rifatto, tette labbra qualcos’altro? Totalmente finta. Perla almeno è naturale Spero lo abbia lasciato" si legge sui commenti e ancora "Hai esagerato con la chirurgia estetica.... Era così necessario?"e via di seguito: "Ormai ti esplode la bocca...a 40 anni cosa fai? Peccato perché sei davvero bella e non ne avresti bisogno!"

Greta non si è lasciata turbare dai detrattatori e ha risposto gentilmente a tutte le persone che le hanno fatto dei complimenti e che hanno notato una certa sensibilità caratteriale durante il suo percorso nel villaggio. A chi chiede insistentemente di Mirko, la 24enne non ha replicato rispettando le regole del programma. Nelle ultime ore, tuttavia, sembra che il padre del ragazzo abbia smesso di seguire Perla su Instagram diventando un nuovo "seguace" proprio di Greta.

