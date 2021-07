Temptation Island: "Sono sconvolta dalla psicologia di Tommaso Eletti", parla un'ex gieffina

Gossip TV

L'ex gieffina Guenda Goria critica duramente il comportamento di Tommaso a Temptation Island.

Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti hanno deciso di chiudere la loro storia d'amore e lasciare da soli il villaggio di Temptation Island. A commentare la coppia e, in particolar modo, il comportamento del giovane romano ci ha pensato l'ex gieffina Guenda Goria.

Guenda Goria critica duramente Tommaso Eletti di Temptation Island

Il falò di confronto tra Tommaso e Valentina è finito al centro di numerose polemiche. A dire la sua sui due protagonisti della nona edizione di Temptation Island anche l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Guenda. "Sono sconvolta dalla sua psicologia" ha dichiarato la figlia di Maria Teresa Ruta parlando della gelosia morbosa del giovane.

La Goria, che non ha per niente gradito l'atteggiamento possessivo assunto da Tommaso a Temptation Island, ha deciso di intervenire sui social per dare un consiglio a tutte le donne: "Fuggite a gambe levate dai gelosi prepotenti patologici [...] Amare è lasciare libero l’altro di esprimersi e sceglierlo nella sua imperfezione. Per tutto il resto c’è lo psicanalista!".

"Guardando Temptation Island mi rendo conto di quanto ne avremmo bisogno. Educare ai sentimenti e al rispetto per la libertà altrui sarebbe un grande aiuto per tutti noi, specialmente per le donne" ha infine concluso Guenda.

