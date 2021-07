Temptation Island, Valentina e Tommaso sono tornati insieme? Le foto su Instagram

Gossip TV

Per la discussa coppia di Temptation Island spunta una foto di coppia nel profilo social.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti, sono stati i protagonisti della seconda puntata di Temptaion Island. La coppia ha lasciato il programma separatamente dopo il falò di confronto richiesto da Valentina in seguito all'avvicinamento del fidanzato alla single Irene.

A distanza di settimane dalla loro partecipazione al docu-reality di Canale 5, in molti si domandano se siano riusciti a ricucire il rapporto, caratterizzato, secondo molti, da delle dinamiche abbastanza discutibili e singolari.

Qualche giorno fa è emerso il primo indizio: la single Irene ha dichiarato di essere attualmente single e oggi, Tommaso e Valentina hanno riaperto i propri profili Instagram ed entrambi hanno una foto insieme come immagine del profilo. Ancora nulla di certo perché i protagonisti di Temptation Island hanno il divieto di usare i social onde evitare spoiler e forse non possono ancora cambiare l'immagine del profilo. Ieri, intanto, su witty, sono state pubblicati i video con le dichiarazioni a caldo dei due protagonisti subito dopo il falò:

“Io mi sarei aspettato che fosse stata un po’ più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca e invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Dopo aver baciato Giulia mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina e invece non è stata male" ha dichiarato Tommaso.

Queste invece le dichiarazione dell'hostess romana: “Vederlo così è stato forte [si riferisce ai baci ed alla notte di passione con la single Giulia, ndr], ma mi rendo conto quanto lui sia stato deluso: è inguaribile. E’ meglio per lui che stia con una persona della sua età, su tutti i fronti. Questo programma è servito ad entrambi. Io ho bisogno di essere una donna che sa mantenere le distanze con gli uomini, non siamo compatibili. Lo siamo nel sentimento, ma nella gestione della vita quotidiana cozziamo troppo”.

Scopri le ultime news su Temptation Island.