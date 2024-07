Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali un mese dopo: ecco cosa è successo dopo il reality [VIDEO]

Gossip TV

Dopo l'ultima puntata di Temptation Island, cosa è successo a Siria Pingo e Matteo Vitali? Vediamoli insieme un mese dopo la fine del reality.

Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati una delle coppie rivelazione di questa edizione di Temptation Island: i due, fidanzati da sette anni, erano entrati nel reality di Canale5 per volontà di Siria, dopo il drastico cambiamento fisico a cui si era sottoposta e che l'aveva portata a mettere in dubbio anche i sentimenti per Matteo. Alla presenza di Filippo Bisciglia durante l'ultimo falò di confronto, Matteo ha emozionato il pubblico presentandosi con diversi doni per Siria e promettendole di impegnarsi e non farle più mancare nulla. Felici, i due hanno lasciato insieme la trasmissione. Ma cosa è successo un mese dopo la fine del programma?

Temptation Island, Siria e Matteo un mese dopo

Tornati a raccontarsi di fronte al conduttore del reality, Siria e Matteo hanno raccontato quanto importante sia stata per entrambi l'esperienza a Temptation Island: la coppia, a distanza di un mese, è più unita che mai e Siria ha rivelato che la loro intesa è cresciuta e che l'amore che li univa si è rafforzato.

Anche Matteo, che al falò di confronto ha rivelato alla fidanzata di essere stato vittima di bullismo da ragazzo, ha concordato con lei e ha rivelato a Filippo Bisciglia di sentirsi più sicuro di sé e di essere consapevole di poter finalmente dare a Siria tutto ciò che ha sempre desiderato.

Durante il percorso è emerso come la mancanza di comunicazione tra entrambi fosse il principale ostacolo alla loro relazione e in merito Siria ha raccontato che, dopo la fine del programma, hanno parlato per ore, rivelandosi anche cosa hanno provato nello stare separati dopo sette anni di relazione:

"Io non sapevo che avesse sofferto di bullismo. Quando siamo usciti dal programma ne abbiamo parlato per ore ed ore e mi sono fatta raccontare quello che ha passato perché l'ho passato anche io. Confrontarci su una cosa che abbiamo passato entrambi può solo darci che forza. Ci siamo raccontati anche cosa è significato per noi stare distanti dopo sette anni di relazione, era la prima volta che si separavamo"

Temptation Island, Siria svela: "Ora sogno una famiglia con lui"

Il loro rapporto è migliorato molto, perché entrambi hanno compreso di dover comunicare di più l'uno con l'altra e di doversi dedicare del tempo di qualità:

"Ora quando torno a casa la prima cosa che mi chiede è come è andata la mia giornata. Sappiamo cosa significa stare separati, non vogliamo più provarlo"

Entrambi si augurano che questa esperienza ricordi loro quanto è importante il legame che li unisce e che "l'amore va coltivato ogni giorno". Quando poi Matteo si presenta con un nuovo bouquet di fiori per Siria, la ragazza scoppia in lacrime e commossi entrambi dicono di amarsi. E per il futuro? Siria non nasconde il desiderio di creare una famiglia insieme, non subito, ma un domani, ammette "sarei contenta di avere una famiglia con lui".

/p>

Scopri le ultime news su Temptation Island