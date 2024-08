Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitale: "Tra noi, dopo il programma, alti e bassi"

Gossip TV

Il 33enne di Massa Carrara, Matteo Vitale, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island è tornato a parlare del suo rapporto con la fidanzata Siria Pingo, con la quale ha partecipato al viaggio dei sentimenti di Canale 5.

Il 33enne di Massa Carrara, Matteo Vitale, tra i protagonisti della recente edizione di Temptation Island è tornato a parlare del suo rapporto con la fidanzata Siria Pingo, con la quale ha partecipato al viaggio dei sentimenti di Canale 5.

Temptation Island, Matteo e Siria: "Come tutte le coppie, anche noi attraversiamo alti e bassi"

La 22enne ha voluto partecipare al programma in quanto da tempo si sentiva diversa, più matura e sicura di sé, anche in seguito ad un importante cambiamento fisico, che l'ha portata ad un dimagrimento importante per cui, oggi, finalmente, riesce ad apprezzarsi di più. Siria sentiva spesso Matteo distante e freddo ma nel percorso di Temptation, il ragazzo ha confessato di aver subito diverse prevaricazioni da giovane che l'hanno fatto chiudere in se stesso e allontanato progressivamente dalla fidanzata,

Matteo, durante il falò di confronto, ha rivelato a Siria di aver subito episodi di bullismo durante la sua adolescenza. Il 33enne ha espresso poi la consapevolezza di poter finalmente offrire alla fidanzata tutto ciò che lei ha sempre desiderato da lui, sentendosi pronto a costruire un futuro solido insieme. Uno degli aspetti più rilevanti emersi durante il loro percorso a Temptation Island è stata la consapevolezza di come la mancanza di comunicazione fosse il principale ostacolo alla loro relazione. In merito a questo, Siria ha raccontato che, una volta terminato il programma, lei e Matteo hanno trascorso lunghe ore a parlare, confrontandosi apertamente su ciò che avevano provato durante il periodo di separazione. Dopo sette anni di relazione, questo confronto sincero ha permesso loro di aprirsi completamente l'uno all'altra, superando le difficoltà che avevano incontrato e ponendo le basi per un rapporto più forte e maturo.

Sui social, Matteo Vitale è tornato a parlare del suo rapporto con Siria e del bullismo che ha subito da adolescente. "Purtroppo, ci sono ferite che non si rimargineranno mai del tutto," ha dichiarato Matteo, "ma continuerò a camminare a testa alta, evitando di toccare nuovamente il fondo." Il fidanzato di Siria ha poi raccontato della sua situazione familiare, rivelando di essere figlio unico e di non aver mai avuto l'opportunità di conoscere suo padre. Nonostante queste difficoltà, Matteo ha mantenuto viva la speranza, confessando che il suo sogno nel cassetto è aprire una fumetteria. Ha anche manifestato interesse nel partecipare al Grande Fratello, affermando: "Sarebbe una bella esperienza."

Parlando dei momenti vissuti a Temptation Island, Matteo ha spiegato che il ricordo più prezioso rimane quello in cui ha potuto riabbracciare Siria al falò di confronto, un attimo carico di emozione che ha rafforzato il loro legame. Riguardo alla loro relazione, ha dichiarato:

"Come tutte le coppie, anche noi attraversiamo alti e bassi, ma sento che il nostro rapporto è migliorato nel tempo"

Scopri le ultime news su Temptation Island.