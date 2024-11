Temptation Island, Siria Pingo commenta il ritorno di fiamma tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella

Gossip TV

La notizia del ritorno di fiamma tra Lino e Alessia di Temptation Island non è passata inosservata e a commentare la news è stata anche Siria Pingo, altra ex protagonista del programma.

Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono tornati insieme dopo mesi di lontananza e rumors di ritorni di fiamma tra i due ex protagonisti di Temptation Island. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno ed è stata data in maniera plateale: in un video diventato virale sui social, Lino ha chiesto scusa pubblicamente ad Alessia, in un locale con tanto di musica e rose rosse, e ha organizzato per lei una sorpresa per dimostrarle la veridicità dei suoi sentimenti. A commentare la loro ritrovata felicità è stata Siria Pingo, altra ex protagonista del docu-reality dei sentimenti di Canale 5.

Temptation Island, Siria Pingo commenta il ritorno di fiamma di Alessia e Lino

Siria Pingo ha deciso di intervenire, sebbene in maniera molto sottile, a commentare il ritorno di fiamma tra Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Nonostante nel docu-reality condotto da Filippo Bisciglia le fidanzate avessero fatto fronte comune proprio contro Lino e Tony, i fidanzati fedifraghi dell'edizione, una volta terminato il percorso nella trasmissione di Canale 5 la loro amicizia non era durata a lungo. In particolare, Siria era finita a scontrarai sui social proprio con Alessia e Jenny Guardiano, che avevano accusato la ragazza di aver inviato segnalazioni su di loro ai gossippari della rete, tra cui Alessandro Rosica.

Tra le varie presunte segnalazioni che Siria avrebbe inviato c'era anche, ironicamente, quella secondo lui Alessia e Lino si continuassero a vedere all'insaputa di tutti. Intanto l'ex protagonista di Temptation Island ha postato sul suo account TikTok alcuni video ironici che sembrano avere come bersaglio proprio Lino e Alessia: in alcuni, infatti, Siria ironizza dicendo "capisco il tuo atteggiamento, lo facevo anche io a 12 anni" o "è iniziato il black friday, comprati un po' di dignità".

Ma Siria ha anche messo like a un commento che la difendeva dagli attacchi di Alessia e che dichiarava che alla fine è stata proprio Pingo a dimostrarsi la più matura tra le concorrenti dell'edizione estiva e che, dopotutto, le segnalazioni corrispondevano al vero: "Comunque alla fine ti sei rivelata più matura di tutte, se la sono presa per niente, quando alla fine era la verità che lei vedeva LIno, volendo prenderci in giro".

Temptation Island, Lino e Alessia tornano insieme: il video con le scuse pubbliche è virale

Il ritorno di fiamma tra Lino e Alessia è stato annunciato dai diretti interessati con una serie di video pubblicati su TikTok e che sono diventati virali nel giro di poco. L'ex protagonista di Temptation Island ha preparato per la sua fidanzata una sorpresa con tanto di scuse pubbliche e rose rosse per Alessia.

In un locale, Lino ha chiesto alla fidanzata di raggiungerlo sul palco e lì le ha consegnato un anello come segno di amore nei suoi confronti e le ha anche rivelato di aver comprato una stella che porterà per sempre il loro nome, come simbolo di amore eterno.

La loro storia era terminata a Temptation Island dopo che nel docu-reality Lino si era avvicinato alla tentatrice Maika Randazzo e Alessia aveva chiesto più volte il falò di confronto, ripetutamente rifiutato, tanto da richiedere l'intervento di Filippo Bisciglia.

Scopri le ultime news su Temptation Island