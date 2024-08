Temptation Island, tutti i segreti del programma svelati dall'autrice Chiara Bray: i falò, stanze dei single e cast

Gossip TV

Chiara Bray autrice storica di Tempation Island, ha svelato tutti i retroscena del docu-reality più amato del piccolo schermo e pronto per tornare in onda con una nuova edizione a partire da martedì 10 settembre prossimo, sempre in prima serata su Canale 5 e sempre condotto da Filippo Bisciglia che tiene le redini delle dinamiche delle coppie con empatia e la giusta dose di saggezza.

Tempation Island: "Non interveniamo quasi mai se non quando hanno bisogno di sfogarsi o nei momenti di sconforto" parla una delle autrici

La Bray, al settimanale di Uomini e Donne, parlando del successo del programma, ha dichiarato:

"Temptation ripropone la stessa magia di Sapore di mare. L'estate, gli amori che finiscono, alcuni che iniziano e altri che rinasco-no». È proprio così. A luglio e agosto l'aria è più calda, più dolce, e poi siamo italiani: amiamo appoggiare l'orecchio alla parete e ascoltare i vicini che discutono, amiamo (s)parlare quando sappiamo che qualcuno ha tradito qualcun altro, amiamo sentire le endorfine libere quando ci lasciamo andare ai pettegolezzi. E Temptation Island è esattamente quello che ci vuole: un po' di sano gossip sotto l'ombrellone. Temptation è un programma trasversale e racconta le storie di tutti, senza distinzione di estrazione sociale o professione. Questo consente alla gente che guarda da casa di immedesimarsi in ognuno dei protagonisti del programma. Puoi rivederti in alcuni di loro oppure rivedi il tuo partner in uno dei concorrenti.È uno spaccato reale del nostro paese. lo lo vedo come una sorta di "Sapore di mare" dei nostri anni, credo che piaccia alla gente perché ripropone la stessa magia: l'estate, gli amori che finiscono, alcuni che iniziano e altri che rinascono"

Secondo l'autrice, entrambe le componenti, curiosità e immedesimazione, giocano un ruolo fondamentale. Chiara Bray ha spiegato che a tutti piace un po' "spiare dal buco della serratura" e che nella vita di tutti i giorni è comune interessarsi alle vicende degli altri, per esempio quando si chiacchiera con amici a cena o al telefono. Ha osservato come spesso si tenda a commentare e "spettegolare" sulle relazioni altrui, sia in situazioni reali sia online, dove molti trovano piacere nel seguire la vita di coppia di altre persone sui social media.Ha poi sottolineato quanto sia forte anche l'aspetto dell'immedesimazione nelle dinamiche di coppia rappresentate. Ha raccontato di aver sentito amici discutere con i propri partner durante una puntata di un programma televisivo, riconoscendosi nelle situazioni rappresentate. Alcuni si confrontavano con frasi come: "Tu sei uguale a lui", "Anche tu fai così", oppure "Hai ragione, io farei lo stesso"

Parlando della scelta delle coppie, ha poi raccontato:

"La forza di Temptation è certamente la scelta del cast. È Raffaella Mennoia che coordina e cura i casting delle coppie. Noi siamo un coeso gruppo di autori che inizia a lavorare sui casting dal mese di febbraio. Durante i quattro mesi che precedono le riprese, le coppie inoltrano le richieste di partecipazione e facciamo un lavoro sulla scrematura della posta; dopo questa prima fase si effettua un primo casting telefonico. Una volta ascoltati telefonicamente entrambi i fidanzati, se si ritiene che ci siano delle motivazioni valide ed effettive per cui il programma possa essere utile ai due, si procede con un casting in presenza.Superato questo, segue un'ulteriore call back di approfondimento"

La Bray ha poi parlato delle varie dinamiche che si creano in cui loro non intervengono mai per una precisa scelta editoriale:

"No, non interveniamo quasi mai se non quando hanno bisogno di sfogarsi o nei momenti di sconforto. Ognuno conosce perfettamente la propria coppia, segue minuziosamente il percorso all'interno del programma, giorno per giorno, 24 ore su 24. Non possiamo farci sfuggire niente:una reazione, uno stato d'animo, un avvenimento. Il nostro è un gruppo affiatato che lavora insieme da tanti anni e che dimostra una cura estrema di tutti gli aspetti del programma. Poi ci sono gli autori al montaggio che lavorano in linea con quello che è il percorso di ogni coppia e costruiscono fedelmente il loro racconto puntata dopo puntata"

Riguardo alla mancanza di telecamere nel villaggio dei single e cosa succede dopo il falò, l'autrice ha svelato:

"È una scelta dichiarata sin dall'inizio del programma. Penso sia giusto lasciare all'interno dei villaggi la possibilità di avere una zona dove si può scegliere di non essere ripresi. Dopo il falò, le coppie che escono insieme restano nel resort fino alla conclusione delle riprese condividendo la stessa stanza. Al contrario, le coppie che decidono di uscire separatamente dimorano in stanze o alberghi diversi. Restano comunque in Sardegna fino al giorno conclusivo delle riprese e si torna tutti insieme. Per evitare spoiler, al rientro i fidanzati e le fidanzate viaggiano su voli differenti"

