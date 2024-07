Temptation Island, Raul Dumitras avvistato in discoteca ma senza la fidanzata Martina!

Gossip TV

Una segnalazione recente potrebbe aver rivelato il destino di una delle coppie di Temptation Island: stiamo parlando di Raul e Martina. Vediamo insieme perché!

Una recente segnalazione potrebbe aver svelato il destino di Raul e Martina, una delle coppie di questa edizione di Temptation Island. A scrivere alla redazione è stata Martina, che ha dichiarato che l'eccessiva gelosia di Raul è diventata causa di litigi e non sa se davvero potrebbero essere felici insieme. Durante le puntate andate in onda su Canale5 fino a ora, sembra però che Martina si sia avvicinata molto al tentatore Carlo e i fan, stando ai recente rumors, potrebbero aver intuito cosa sia successo alla coppia...

Temptation Island, Raul avvistato in discoteca senza Martina: è un indizio su cosa è successo alla coppia?

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la quarta puntata di Temptation Island, in onda giovedì 18 luglio 2024, su Canale5, una segnalazione potrebbe aver svelato il destino della coppia formata da Raul e Martina. I due, infatti, hanno deciso di partecipare al programma perché l'eccessiva gelosia di Dumitras ha già allontanato la fidanzata una volta.

Tuttavia, Martina aveva deciso di riprovarci e per capire fino in fondo se Raul è la persona giusta per lei ha scritto alla redazione del reality condotto da Filippo Bisciglia per partecipare al programma.

Di recente, Raul è stato però avvistato in discoteca e senza la presenza della fidanzata Martina. Dato che non si tratta di una prima volta, i fan hanno ipotizzato che dal programma usciranno separati, non essendo stati in grado di risolvere le loro divergenze. A incalzare le voci della fine della storia tra i due gli ultimi avvenimenti mostrati nel programma, in cui Martina si è avvicinata molto al tentatore Carlo.

Temptation Island, Raul e Martina: il loro percorso nel programma fino a oggi

Per scoprire cosa succederà davvero tra Raul e Martina bisognerà attendere le ultime puntate di Temptation Island - di cui sono state svelate le date - ma fino a oggi il percorso dei due protagonisti non fa ben sperare per la coppia. Durante la puntata andata in onda giovedì 11 luglio 2024, infatti, Raul ha assistito a diverse interazioni molto intime tra Martina e Carlo Marini, tentatore del programma che ha attirato l'attenzione della De Ioannon.

In particolare, i video mostrati a Raul nel pinnettu hanno evidenziato una certa complicità tra Martina e il tentatore, tanto che non sono mancate le carezze e i baci tra loro. Queste immagini hanno turbato molto Raul, che non ha trattenuto la rabbia e la gelosia, sfogandosi anche con gli altri fidanzati:

"Come caz*o si fa, ma come si fa, ti fai dare baci, abbracci, stupida. Ma io posso stare a guardare la persona che amo che fa queste cose? Come caz*o è possibile una cosa del genere"

Quando Martina ha anche confessato di temere Raul e le sue reazioni esagerate, quest'ultimo è scoppiato a piangere disperato, distrutto dalle parole dell'ex fidanzata.

